25°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurdu! Hedefte Hizbullah'ın altyapısı var

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’ne savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah’a ait stratejik altyapı ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
16:18
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
16:48

, ile imzaladığı kararını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Bekaa Vadisi’ne düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ’ın bölgedeki stratejik altyapısı ve silah üretim tesislerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’daki Al-Zarariya bölgesinde de Hizbullah unsurlarının altyapısını hedef aldığı belirtilirken, Hizbullah’ın söz konusu stratejik yapılanmasının İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmaların bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurdu! Hedefte Hizbullah'ın altyapısı var

İSRAİL LÜBNAN'DA ÇEŞİTLİ BÖLGELERİ HEDEF ALDI

İsrail ayrıca, bu sabah Lübnan’ın Tyre bölgesinde Ayn Baal ve Bazuriye şehirleri arasında yolculuk yapan bir motosikleti ve İsrail sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Aita el-Shaab şehrindeki bir özel eğitim okulunu insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurdu! Hedefte Hizbullah'ın altyapısı var

İSRAİL, FRANSIZ TEMSİLCİNİN ZİYARETİ ÖNCESİNDE SALDIRMIŞTI

İsrail’in saldırılarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan Özel Temsilcisi Jaen-Yves Le Drian’ın resmi ziyareti kapsamında başkent Beyrut’a gelmesinden önce gerçekleştirilmesi de dikkatleri çekti.

İsrail Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurdu! Hedefte Hizbullah'ın altyapısı var

ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024 tarihinde ateşkes kararına varılmıştı. Ancak İsrail, Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan’ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenleyerek söz konusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

#saldırı
#İsrail
#Lübnan
#ateşkes
#Hizbullah
#Bekaa Vadisi
#Al-zarariya
#Dünya
