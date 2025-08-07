İsrail Lübnan'da araç bombaladı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

BÖLGEDEKİLER PANİK YAŞADI

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı.

İsrail ayrıca Baalbek'e bağlı Keferdan ve Zahle beldelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Keferdan beldesinde evinin önünde İHA ile hedef alınan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.