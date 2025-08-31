İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi! Hedefte Hizbullah var

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), ülkenin güneyindeki Nebatiye şehrinde birçok noktayı hedef aldı.

İsrail’e ait İHA’ların Nebatiye şehrinin kuzeyi, Ali et-Tahir’in dağlık kesimleri ve Kefer Tebnit kırsalını vurduğu belirtildi. Saldırıların etkisiyle çevredeki evlerin sarsıldığı aktarıldı.

Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesinde de bir evi hedef alan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığını öne sürdü.

Açıklamada, hedef alınan bölgelerde Hizbullah'a ait askeri faaliyetlerin gözlemlendiği ileri sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESİ HER GÜN İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.