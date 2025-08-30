Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İsrail'den Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast! Hamas'tan açıklama geldi

İsrail Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Binada 7 Filistinli öldürülürken yaralıların da olduğu açıklandı. İsrail basını saldırıda Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını öne sürerken Hamas'tan bir açıklama geldi.

İsrail'den Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast! Hamas'tan açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
23:45
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
23:49

'in 'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Uluslararası çağrıları hiçe sayan ve uyguladığı politikalarla bölgede terör estiren İsrail bu kez Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 7 Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak saldırıdaki hedefin, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde olduğunu öne sürdü.

HAMAS: TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞ SUÇU

Saldırı sonrası 'tan açıklama geldi. İsrail'in binayı hedef alması "işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir suçu" olarak değerlendirildi.

Er-Rimal semtindeki bir konut binasının hedef alınmasının onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail'den Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast! Hamas'tan açıklama geldi

Açıklamada ayrıca, "İşgal ordusunun Gazze Şehri'nin batısındaki yoğun nüfuslu Er-Rimal semtindeki bir yerleşim binasına düzenlediği suç niteliğindeki baskın, imha savaşının devamı niteliğindedir ve masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönemi temsil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletler'i "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etmeye, işgale karşı caydırıcı önlemler almaya ve liderlerini suçlarından sorumlu tutmaya" çağırdı.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürdü ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamadı.

İsrail'den Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast! Hamas'tan açıklama geldi

Bölgeden gelen görüntülerde ölü ve yaralıların olduğu görülmesine rağmen İsrail ordusu "sivil kayıpları önlemek için tedbir aldığını" savundu.

HEDEF KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürdü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" aktarıldı.

GAZZE ŞERİDİ GENELİNDE 58 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi genelinde düzenlediği ayrı saldırılarda 58 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Gazze kentini yeniden işgal etme planı kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan başta olmak üzere birçok mahallede yoğun bombalama operasyonları yürüttü.

İsrail'den Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast! Hamas'tan açıklama geldi

Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların Şeridin çeşitli bölgelerindeki apartmanları, sivilleri ve yardım bekleyen insanları hedef aldığını aktardı.

İSRAİL ÇAĞRILARI UMURSAMIYOR

ABD'nin desteğiyle İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi uygulamalarını sürdürüyor ve Uluslararası Adalet Divanının operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 159 bin 835 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişinin ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.

