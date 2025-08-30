Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Dünya
 | Berkay Alptekin

Meksika'da kan donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni ve tüm ailesi kamyonette ölü bulundu

Meksika asıllı sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay, iki çocuğu ve eşiyle birlikte bir kamyonetin arka kasasında ölü bulundu. Polis cinayette kartelden şüpheleniyor.

Meksika'da kan donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni ve tüm ailesi kamyonette ölü bulundu
'nın Jalisco eyaletinde yer alan başkent Guadalajara'da yol kenarında bırakılmış bir kamyonetin kasasında ceset olduğu ihbarı alan Meksika polisi, olay yerinde inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde kamyonet kasasında bulunan 4 cesedin fenomeni Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ve 13 ile 7 yaşlarındaki çocuklarına ait olduğu tespit edildi.

Meksika'da kan donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni ve tüm ailesi kamyonette ölü bulundu

BİRKAÇ AY ÖNCE TAŞINMIŞLARDI

Meksika basınında yer alan haberlere göre, TikTok'ta on binlerce takipçisi olan Garibay, iş için birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michiocan eyaletinden Guadalajara'ya taşınmıştı.

Ailenin ölümünde ihtimali tartışılırken, ailenin ticari faaliyetleri araştırılıyor. Polis, cinayet ihtimalinde kartelden şüpheleniyor.

TGRT Haber
