Meksika'da kan donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni ve tüm ailesi kamyonette ölü bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan başkent Guadalajara'da yol kenarında bırakılmış bir kamyonetin kasasında ceset olduğu ihbarı alan Meksika polisi, olay yerinde inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde kamyonet kasasında bulunan 4 cesedin TikTok fenomeni Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ve 13 ile 7 yaşlarındaki çocuklarına ait olduğu tespit edildi.

BİRKAÇ AY ÖNCE TAŞINMIŞLARDI

Meksika basınında yer alan haberlere göre, TikTok'ta on binlerce takipçisi olan Garibay, iş için birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michiocan eyaletinden Guadalajara'ya taşınmıştı.

Ailenin ölümünde cinayet ihtimali tartışılırken, ailenin ticari faaliyetleri araştırılıyor. Polis, cinayet ihtimalinde kartelden şüpheleniyor.