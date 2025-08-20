Meksika'da kan donduran olay! Yol kenarında 6 kesik baş bulundu

Meksika’nın orta kesimlerinde, genellikle kartel şiddetiyle anılmayan bir bölgede, yol kenarında altı kesik kafa bulundu. Olay, Salı sabahı erken saatlerde Puebla ile Tlaxcala eyaletlerini birbirine bağlayan güzergahta ortaya çıktı.

Yerel basına göre, başların yanında rakip çetelere uyarı niteliğinde bir mesaj içeren ve “La Barredora” (Temizlikçi) imzasını taşıyan bir battaniye bulundu. Aynı adı taşıyan az bilinen bir suç örgütü Guerrero eyaletinde faaliyet gösteriyor. Ancak bu saldırının söz konusu grupla bağlantısı olup olmadığı henüz netleşmedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel savcılık, başların erkeklere ait olduğunu açıklarken, cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis, saldırının arkasında hangi suç örgütünün olduğunu veya neden işlendiğini henüz açıklamadı.

Olayın yaşandığı bölgede uyuşturucu ticaretinin yanı sıra “huachicolea” olarak bilinen akaryakıt kaçakçılığı da büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu yasadışı faaliyetlerin arkasındaki grupların yılda milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Cinayetler, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yönetiminin fentanil kaçakçılığına karşı başlattığı kapsamlı operasyonların sürdüğü dönemde meydana geldi. Federal yetkililerden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.