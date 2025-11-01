Menü Kapat
 Murat Makas

Araç sürücüleri dikkat! Kış lastiği uygulaması erkene çekildi, tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli sürüş için duyurusunu yaptı. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması bu yıl erken tarihe çekildi. Geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta başlayan uygulama, bu yıl 15 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Kış mevsimi için araç sürücüleri uyarıldı. Uzmanlar özellikle uzun yol yapan araç sürücülerine bakım ve lastik konusunda önerilerde bulunuyordu. da konusunda güvenli sürüş ve trafik kazalarının önüne geçmek için adım attı.

Karara göre, şehirlerarası yollarda seyreden 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takmak zorunda olacak. Uygulama 15 Nisan 2026’da sona erecek.

Araç sürücüleri dikkat! Kış lastiği uygulaması erkene çekildi, tarih belli oldu

UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira kesilecek. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirdiği ekiplerin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.

Zorunluluk; otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi ticari araçları kapsıyor. Özel araçlar için zorunluluk bulunmamakla birlikte, uzmanlar sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı kış lastiği kullanmasını tavsiye ediyor.

Araç sürücüleri dikkat! Kış lastiği uygulaması erkene çekildi, tarih belli oldu

NASIL ANLAŞILIR?

Kış lastiklerinin ayırt edilmesi için lastik yanaklarında “M+S” (çamur ve kar) işareti ya da bu işaretle birlikte kar tanesi sembolü bulunuyor. Bazı lastiklerde yalnızca kar tanesi veya üç dağ zirvesi sembolü de yer alabiliyor.

Yaz lastiklerinden farklı olarak kış lastiklerinin diş yapısı daha derin, olukları daha geniştir. Ayrıca özel kauçuk karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi tutunur. Bu özellikler, yağmur, kar ve buzlu yollarda sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.

