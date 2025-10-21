Kış lastiği zorunluluğu erkene mi çekildi ne zaman başlayacak?

Her yıl kış mevsimine girerken milyonlarca sürücünün ve profesyonel taşımacının gündemini meşgul eden kış lastiği konusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı son tebliğ değişikliği ile netlik kazandı.

Mevsim normallerindeki değişimler, ani sıcaklık düşüşleri ve beklenmedik kar yağışları nedeniyle alınan bu kararla, yollarda can ve mal güvenliği en üst seviyeye çıkarılmak hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, kış lastiği mecburiyeti artık 4 ay değil, tam 5 ay sürecek.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2025 yılı itibarıyla 15 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayan bu yükümlülük, mevsim koşullarının erken başlaması ve trafik emniyetini artırma amacıyla 15 gün erkene çekildi.

Bu tarih, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için geçerli resmî başlangıç tarihi olarak ilan edildi.

Kış lastiği takma mecburiyeti, yasal düzenlemeye göre;

şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar,

otobüs,

minibüs,

kamyon,

çekici,

tanker ve

ticari gayeli kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerli.

Binek otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.