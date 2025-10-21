Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kış lastiği zorunluluğu erkene mi çekildi ne zaman başlayacak?

Türkiye'de erken gelen olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almak amacıyla zorunlu kış lastiği uygulama dönemi uzatıldı ve başlangıç tarihi öne çekildi. Yeni tarih ise araç kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

21.10.2025
21.10.2025
saat ikonu 19:20

Her yıl kış mevsimine girerken milyonlarca sürücünün ve profesyonel taşımacının gündemini meşgul eden konusu, ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı son tebliğ değişikliği ile netlik kazandı.

Mevsim normallerindeki değişimler, ani sıcaklık düşüşleri ve beklenmedik kar yağışları nedeniyle alınan bu kararla, yollarda can ve mal güvenliği en üst seviyeye çıkarılmak hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, kış lastiği mecburiyeti artık 4 ay değil, tam 5 ay sürecek.

Kış lastiği zorunluluğu erkene mi çekildi ne zaman başlayacak?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2025 yılı itibarıyla 15 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayan bu yükümlülük, mevsim koşullarının erken başlaması ve trafik emniyetini artırma amacıyla 15 gün erkene çekildi.

Bu tarih, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için geçerli resmî başlangıç tarihi olarak ilan edildi.

Kış lastiği zorunluluğu erkene mi çekildi ne zaman başlayacak?

Kış lastiği takma mecburiyeti, yasal düzenlemeye göre;

  • şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar,
  • otobüs,
  • minibüs,
  • kamyon,
  • çekici,
  • tanker ve
  • ticari gayeli kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerli.

Binek otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu kış lastiği uygulaması neden erkene alındı?
Ulaştırma Bakanlığı, ani hava değişimleri ve erken kar yağışları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamayı 15 gün öne çekti.
