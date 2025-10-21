Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Banu İriç

Bu yıl tanesi 100 liradan satılıyor: Mide ve kansere karşı etkili! Lahana hasadı başladı

Sonbaharın gelişiyle beraber kış sebzeleri tarlada yerini almaya başladı. Muş'ta lahana hasadının başlamasıyla ekonomiye 150 milyon katkı hedefleniyor. Ancak kuraklığın verime sekte vurması üreticiyi üzdü.

İhlas Haber Ajansı
21.10.2025
21.10.2025
Ovası'nda lahana hasadı üreticiyi umutlandırdı. Muş'ta üretilen lahanadan yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili alan "Muş corti aşı" ve "corti turşusu" ile ünlenen sebzenin kent ekonomisine getirisi 150 milyon lirayı buluyor.

Bu yıl tanesi 100 liradan satılıyor: Mide ve kansere karşı etkili! Lahana hasadı başladı

TARLADA 100 LİRA

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren üreticiler, hasat mesaisine başladı. Muş'ta yetiştirilen lahanalar, başta bölge illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor.

Bu yıl tanesi 100 liradan satılıyor: Mide ve kansere karşı etkili! Lahana hasadı başladı

Tarlada ortalama 100 liraya, kilogram bazında ise 14-15 lira civarında satışa sunulan lahanalar, çevre illere ve il içinde satışa sunuluyor.

Bu yıl tanesi 100 liradan satılıyor: Mide ve kansere karşı etkili! Lahana hasadı başladı


"LAHANA MİDE VE KANSERE ETKİLİ"

Çiftçi Ömer Yalvarıcı, nisan ayında başladıkları lahana ekimlerinde yaklaşık 5-6 ay boyunca sulama yaptıklarını belirtti. Yalvarıcı, "Eylül-ekim ayları itibarıyla da hasada başladık. Gördüğünüz gibi lahanalar bu şekilde. Ancak yağmurların biraz geç gelmesi nedeniyle verim, geçen yıllara göre biraz daha düşük oldu. Tarlada ortalama 100 lira, kilo olarak da 14-15 lira civarında satıyoruz. Lahanalarımızı Batman, Van gibi çevre illere ve il içine gönderiyoruz. Lahana mide ve kansere karşı etkili bir . Ayrıca yerel yemeklerimizde, özellikle sarması ve dolmasıyla, turşusuyla da önemli bir yere sahiptir" dedi.

