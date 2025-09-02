Menü Kapat
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarlanın altınında hasat başladı: Ton başına 29 bin lira!

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yağ üretmek üzere hasat edilen ayçiçeğinin ön alım fiyatının ton başına 29 bin lira olacağını duyurdu.

Tarlanın altınında hasat başladı: Ton başına 29 bin lira!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 14:48

Karadeniz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2025-26 sezonu 'yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı'nı ton başına 29 bin lira olarak açıkladı.

Tarlanın altınında hasat başladı: Ton başına 29 bin lira!

TON BAŞINA 29 BİN LİRA

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti. Geçen sezon ayçiçeği üreticisine ton başına 19 bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53'lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik" dedi.

Tarlanın altınında hasat başladı: Ton başına 29 bin lira!

YÜZDE 50'Yİ AŞAN REKOLTE KAYBI

Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen nedeniyle bölge rekoltesinde verimin yüzde 50'yi aşan oranda düştüğünü söyleyen Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik" diye konuştu.

Tarlanın altınında hasat başladı: Ton başına 29 bin lira!

YAĞLI TOHUM ÜRETİM POTANSİYELİ ARTMALI

Genel Müdür Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyelinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması, teşvik edici uygulamaların devreye sokulması ile uygun finans şartlarıyla kredi imkanı sağlanması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

