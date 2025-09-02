İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.
ABD borsa endekslerinin yeniden rekor seviyelere ulaştığı ağustos sonrasında gezegenin en zengin 10 kişisinin toplam net serveti yalnızca yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2,13 trilyon dolara ulaştı.
Dünyanın en zengin 10 kişisi arasında Amerikalı olmayan tek kişi olan Bernard Arnault, 11,2 milyar dolarlık servet artışı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.
Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.
10. Warren Buffett
Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway
9. Jensen Huang
Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Semiconductors
8. Steve Ballmer
Net serveti: 151.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar
7. Bernard Arnault
Net serveti: 154.1 milyar dolar
Servetinin kaynağı: LVMH
6. Sergey Brin
Net serveti: 165.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
5. Larry Page
Net serveti: 178.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
4. Jeff Bezos
Net serveti: 240.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Amazon
3. Mark Zuckerberg
Net serveti: 253 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Meta
2. Larry Ellison
Net serveti: 270.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Oracle
1. Elon Musk
Net serveti: 415.6 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X
Forbes’un listesinde Türkiye’den de dört önemli iş insanı öne çıktı. İşte listeye giren Türk iş insanları....
1- Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)
2- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)
3-İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)
4- Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)