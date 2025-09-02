Menü Kapat
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

Dünyanın en zengin iş insanları listesi açıklandı. Ekonomoni dergisi Forbes tarafından hazırlanan listede dünyanın en zengin 10 kişisinin servetini yalnızca yüzde 1 oranında artırması dikkat çekti. Listeye bu yıl 4 Türk iş insanı da giriş yaptı. İşte en zengin isimler....

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:42

dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

ABD borsa endekslerinin yeniden rekor seviyelere ulaştığı ağustos sonrasında gezegenin en zengin 10 kişisinin toplam net serveti yalnızca yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2,13 trilyon dolara ulaştı.

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

Dünyanın en zengin 10 kişisi arasında Amerikalı olmayan tek kişi olan Bernard Arnault, 11,2 milyar dolarlık servet artışı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.

İŞTE FORBES’A GÖRE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ (1 EYLÜL 2025)

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

10. Warren Buffett
Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

9. Jensen Huang
Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Semiconductors

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

8. Steve Ballmer
Net serveti: 151.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

7. Bernard Arnault
Net serveti: 154.1 milyar dolar
Servetinin kaynağı: LVMH

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

6. Sergey Brin
Net serveti: 165.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

5. Larry Page
Net serveti: 178.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

4. Jeff Bezos
Net serveti: 240.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Amazon

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

3. Mark Zuckerberg
Net serveti: 253 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Meta

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

2. Larry Ellison
Net serveti: 270.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Oracle

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

1. Elon Musk
Net serveti: 415.6 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

Forbes’un listesinde Türkiye’den de dört önemli iş insanı öne çıktı. İşte listeye giren Türk iş insanları....

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

1- Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

2- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

3-İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)

İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

4- Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)

