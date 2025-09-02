İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi

Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.

ABD borsa endekslerinin yeniden rekor seviyelere ulaştığı ağustos sonrasında gezegenin en zengin 10 kişisinin toplam net serveti yalnızca yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2,13 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin 10 kişisi arasında Amerikalı olmayan tek kişi olan Bernard Arnault, 11,2 milyar dolarlık servet artışı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.

İŞTE FORBES’A GÖRE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ (1 EYLÜL 2025)

10. Warren Buffett

Net serveti: 150.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

9. Jensen Huang

Net serveti: 150.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Semiconductors

8. Steve Ballmer

Net serveti: 151.3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar

7. Bernard Arnault

Net serveti: 154.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: LVMH

6. Sergey Brin

Net serveti: 165.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

5. Larry Page

Net serveti: 178.3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

4. Jeff Bezos

Net serveti: 240.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Amazon

3. Mark Zuckerberg

Net serveti: 253 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Meta

2. Larry Ellison

Net serveti: 270.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Oracle

1. Elon Musk

Net serveti: 415.6 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

Forbes’un listesinde Türkiye’den de dört önemli iş insanı öne çıktı. İşte listeye giren Türk iş insanları....

1- Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)



2- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)



3-İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)

4- Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)