Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

Gayrimenkul sektöründe faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen hareketlilik yaşanıyor. Peki yatırım amaçlı konut alışverişi yapacak olan yatırımcılar için önem arz eden kira geliri için en cazip şehirler hangileri? İşte konut yatırımında yeni trendler ve en çok kira kazancı sağlayan bölgeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:33

Türkiye’de fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşüş göstermesi, buna karşılık fiyatlarında yaşan artış; konutun kira getirisinin de artmasını ve amortisman süresinin kısalmasını beraberinde getirdi. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 artış gösterdi. Buna karşılık yıllık temmuzda %33,52 olarak gerçekleşti.

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

Kiralarda ise farklı bir tablo yaşanıyor. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış %34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN SATIŞLAR ARTTI

Kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına da son dönemde ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 arttı ve 835 bin adede yaklaştı.

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

KİRALIK DAİRELERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı ise yaklaşık 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. İlandaki kiralık 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet olurken, 1+1’lerin sayısı 44 bini buluyor. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 pay ile ikinci sırada yer alırken, 1+1 konutlar da %25’e pay ile üçüncü oldu.

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

ÇEKİRDEK AİLE EN ÇOK 2+1 DAİRE TERCİH EDİYOR

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri; konut maliyelerinde son yıllarda yaşanan artış, buna karşılık alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getirdi” diye konuşuyor.

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 BÜYÜKŞEHİR

Bu arada son verilere göre; Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerde, ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şöyle:

Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler

1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47)
2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76)
3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71)
4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37)
5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26)
6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09)
7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96)
8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92)
9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92)
10-Hatay: 18 bin 13 TL (%7,91)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pegasus, Hatay uçuşlarına yeniden başladı
Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi
ETİKETLER
#Emlak
#konut
#enflasyon
#kira
#konut fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.