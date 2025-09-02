Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Pegasus, Hatay uçuşlarına yeniden başladı

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden sonra inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek, Hatay seferlerini yeniden başlattı.

Pegasus, Hatay uçuşlarına yeniden başladı
IHA
02.09.2025
02.09.2025
, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük ve yıkıcı depremin etkisiyle hasar gören ve yenilenme çalışmalarının devam etytiği Hatay Havalimanı'na uçuşları başlattığını bildirdi.

Pegasus, Hatay uçuşlarına yeniden başladı

Filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Hatay uçuşlarını 1 Eylül itibarıyla yeniden başlattı. Depremden hasar gören havalimanında inşa edilen yeni piste uçuş yapan ilk hava yolunun Cumhuriyet uçağıyla Pegasus olduğu açıklandı.
Şirketin İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenlenecek. Ayrıca şirket, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 frekans uçuş gerçekleştirecek. Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla şirket, ’nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi.

Pegasus, Hatay uçuşlarına yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, ilk seferin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

