Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte, 2 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın piyasası haftanın ikinci gününe rekor tazeleyerek başladı. ABD’den gelen ekonomik verilerin desteğiyle ons altın, tarihi seviyelere doğru yükselişini sürdürüyor. Yeni haftaya güçlü giriş yapan piyasalar, salı gününde de aynı ivmeyi korudu.
Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören ons altın, dün 3.491 dolar seviyesinden kapanmıştı. Bugün itibarıyla 3.498 dolar seviyesine yaklaşarak yükseliş trendini sürdürüyor. Piyasalarda en çok merak edilen başlık, Fed’in olası faiz indirimine yönelik vereceği mesajlar olurken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına ilgiyi artırıyor.
2 Eylül 2025 Salı günü altın fiyatları şu şekilde:
Alış: 4.620,57 TL
Satış: 4.621,09 TL
Alış: 7.495,00 TL
Satış: 7.560,00 TL
Alış: 14.990,00 TL
Satış: 15.120,00 TL
Alış: 29.888,00 TL
Satış: 30.101,00 TL
Alış: 3.490,72 dolar
Satış: 3.491,09 dolar