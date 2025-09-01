Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

Eline yeni Türk lirası geçmiş veya dolar geçmiş olan yatırımcıların bugün doğru bir karar vermesi gerektiği konusunda uyaran Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Altın, gümüş, dolar, Bitcoin ve borsa için

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 16:54

Analisti İslam Memiş, ekonomik veri ajandasının oldukça yoğun olduğunu, hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşacağını hem Amerika'da birçok veri açıklanacağını hem de içeride enflasyon verisi açıklanacağını o nedenle bu haftanın dalgalı geçeceğini belirtti.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

NAKİT İHTİYACI OLANLAR BUGÜNÜ DEĞERLENDİRSİN

Memiş, "Ve bu haftanın özelinde mesela bu haftaya özel sadece bu haftaya özel ev alacak, araba alacak, nakite ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Evet yani burada değerlendireyim mi, bu yükselişleri değerlendireyim mi, , ve euro tarafındaki bu yükselişleri değerlendireyim mi diye bir soru sorabilir. Evet bu sorunun cevabı bende evet. TL'ye veya nakite ihtiyacı olan arkadaşlarımız bugünü değerlendirebilir ama bugünden sonraki süreçleri de değerlendirmemesi lazım" dedi.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEVİYEDEN İŞLEM YAPMALI?

Biraz daha borsa tarafını beklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, Yıl sonu hedefinin 11.800-12.000 puan seviyesi olduğunu 10.950 puan seviyesi burada teknik olarak güçlü bir destek konumunda olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

ONS ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ve ayın ilk işlem gününde piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası piyasalarda ons altının yükseliş trendini sürdürdüğünü belirten Memiş, “3.477 dolar seviyesinde. Yine radarımızda 3.500 dolar seviyesi vardı. Malum 3.312 dolar seviyesinden arkadaşlarımız zaten pozisyonunu kapatmıştı.” ifadelerini kullandı.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

GRAM ALTIN YATIRIMCISI BEKLESİN

Gram altının Türk lirası fiyatında rekorların sürdüğünü dile getiren Memiş, “4.599 lira şu anda. 4.600 lira olduğunu düşünün, sabah saatlerinde 4.613 lira seviyesine kadar yükseldi.” dedi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında altının yatırımcısına ciddi fırsatlar verdiğini hatırlatan Memiş, Mayıs ayında da benzer bir tablo görüldüğünü söyledi.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

Altın yatırımcısına satış tavsiyesi vermeyen Memiş, “Elimde altınım var. Bunu satmalı mıyım? Kar satışı yapmalı mıyım? Hayır. Burası da riskli. Çünkü yukarıda yine alanlarımız var yıl sonuna kadar. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa veya nakide ihtiyacım olmasaydı ben tekrar elimdeki varlıkların kıymetini bilirdim ve satış yapmazdım.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

GÜMÜŞ İÇİN 55 LİRA BEKLENTİSİ

Gümüşün gram fiyatına da değinen Memiş, “53,74 TL seviyesinde. Malum bu tarafta da 55 lira beklentimiz vardı bu yılın özelinde. Ama şu anda gram tarafında da beklemeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

BITCOIN'DE ALIM FIRSATI

Kripto para piyasasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Memiş, için alım fırsatlarına dikkat çekti: “Bitcoin tabii 108.240 dolar seviyesinde. Yine 107-108.000 dolar aralığını alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlarımızın bence en az 120.000 dolar, devamında 124.500, devamında 127.500 dolar rakamları var yukarıda. Beklemesi gerekiyor. O yüzden Bitcoin tarafında çok da kötümser değilim.”

Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

KAR SATIŞLARI OLACAKTIR

Bu haftanın özelinde ise yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Bu hafta bence sessizce beklemek lazım. Dolar karşısındaki varlıklar yani altın ve gümüş ve euro. Bu üçünden bence bu haftanın özelinde uzak durmak gerekiyor. Panikle korkuyla burada pozisyon açan arkadaşlarımız bence yüksekten maliyet yapmış olur. Biraz daha sabırla beklemek lazım. Ancak daha önceki uyarıları dikkate alıp pozisyonu koruyan, altını, gümüşü var, eurosu var, işte kenarda durmaya devam ediyor. Onlarda bir problem yok zaten. Onlar iyi bir haftaya başladı ama altın, gümüş, euro bu haftanın özelinde yüksek maliyetler. Kar satışları mutlaka olacaktır. O yüzden bu kar satışlarını beklemek lazım yarından itibaren.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! En çok neye para harcadık?
Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#gümüş
#bitcoin
#borsa istanbul
#finans
#Tl Likiditesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.