Bugün kritik gün! İslam Memiş altın, gümüş, bitcoin ve borsa için yatırımcıya yol haritası çizdi

Finans Analisti İslam Memiş, ekonomik veri ajandasının oldukça yoğun olduğunu, hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşacağını hem Amerika'da birçok veri açıklanacağını hem de içeride enflasyon verisi açıklanacağını o nedenle bu haftanın dalgalı geçeceğini belirtti.

NAKİT İHTİYACI OLANLAR BUGÜNÜ DEĞERLENDİRSİN

Memiş, "Ve bu haftanın özelinde mesela bu haftaya özel sadece bu haftaya özel ev alacak, araba alacak, nakite ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Evet yani burada değerlendireyim mi, bu yükselişleri değerlendireyim mi, altın, gümüş ve euro tarafındaki bu yükselişleri değerlendireyim mi diye bir soru sorabilir. Evet bu sorunun cevabı bende evet. TL'ye veya nakite ihtiyacı olan arkadaşlarımız bugünü değerlendirebilir ama bugünden sonraki süreçleri de değerlendirmemesi lazım" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEVİYEDEN İŞLEM YAPMALI?

Biraz daha borsa tarafını beklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, Yıl sonu hedefinin 11.800-12.000 puan seviyesi olduğunu 10.950 puan seviyesi burada teknik olarak güçlü bir destek konumunda olmaya devam ettiğini belirtti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ve ayın ilk işlem gününde piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası piyasalarda ons altının yükseliş trendini sürdürdüğünü belirten Memiş, “3.477 dolar seviyesinde. Yine radarımızda 3.500 dolar seviyesi vardı. Malum 3.312 dolar seviyesinden arkadaşlarımız zaten pozisyonunu kapatmıştı.” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI BEKLESİN

Gram altının Türk lirası fiyatında rekorların sürdüğünü dile getiren Memiş, “4.599 lira şu anda. 4.600 lira olduğunu düşünün, sabah saatlerinde 4.613 lira seviyesine kadar yükseldi.” dedi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında altının yatırımcısına ciddi fırsatlar verdiğini hatırlatan Memiş, Mayıs ayında da benzer bir tablo görüldüğünü söyledi.

Altın yatırımcısına satış tavsiyesi vermeyen Memiş, “Elimde altınım var. Bunu satmalı mıyım? Kar satışı yapmalı mıyım? Hayır. Burası da riskli. Çünkü yukarıda yine alanlarımız var yıl sonuna kadar. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa veya nakide ihtiyacım olmasaydı ben tekrar elimdeki varlıkların kıymetini bilirdim ve satış yapmazdım.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN 55 LİRA BEKLENTİSİ

Gümüşün gram fiyatına da değinen Memiş, “53,74 TL seviyesinde. Malum bu tarafta da 55 lira beklentimiz vardı bu yılın özelinde. Ama şu anda gram tarafında da beklemeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BITCOIN'DE ALIM FIRSATI

Kripto para piyasasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Memiş, Bitcoin için alım fırsatlarına dikkat çekti: “Bitcoin tabii 108.240 dolar seviyesinde. Yine 107-108.000 dolar aralığını alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlarımızın bence en az 120.000 dolar, devamında 124.500, devamında 127.500 dolar rakamları var yukarıda. Beklemesi gerekiyor. O yüzden Bitcoin tarafında çok da kötümser değilim.”

KAR SATIŞLARI OLACAKTIR

Bu haftanın özelinde ise yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Bu hafta bence sessizce beklemek lazım. Dolar karşısındaki varlıklar yani altın ve gümüş ve euro. Bu üçünden bence bu haftanın özelinde uzak durmak gerekiyor. Panikle korkuyla burada pozisyon açan arkadaşlarımız bence yüksekten maliyet yapmış olur. Biraz daha sabırla beklemek lazım. Ancak daha önceki uyarıları dikkate alıp pozisyonu koruyan, altını, gümüşü var, eurosu var, işte kenarda durmaya devam ediyor. Onlarda bir problem yok zaten. Onlar iyi bir haftaya başladı ama altın, gümüş, euro bu haftanın özelinde yüksek maliyetler. Kar satışları mutlaka olacaktır. O yüzden bu kar satışlarını beklemek lazım yarından itibaren.” dedi.