Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Mevcut emeklilik sisteminde çalışan kesimin özellikle düşük maaş üzerinden sigortalı gösterilen çalışanlarda çalışma yılı arttıkça maaşların azaldığını ifade eden Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, bu durumun hem sigortalı çalışan kişi için hem de SGK kurumu için soruna neden olduğunu belitti ve hükümetin Orta Vadeli Programı kapsamında bu sistemin değişeceğini belirtti.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı
Hükümetin Orta Vadeli Programı'nın , , sağlık ve çalışma hayatına ilişkin çok sayıda düzenleme yapılmasını da kapsadığını hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışma yılı arttıkça maaşın düşmesine neden olan sistemin değişeceği yönünde kritik açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Kısmi emekli olanlar ile normal emekli olanlar aynı tabanda eşitlenerek fazla çalışanların ödüllendirme yerine cezalandırıldığını vurgulayan Karakaş, geçen yıl emekli olanların maaş hesabında yüzde 30'a varan düşüşler yaşandığını belirtti.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Mevcut düzenlemede asgari ücretli ve diğer düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıkları artma yerine azaldığını söyleyen Karakaş, emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren çok sayıda sigortalı sosyal güvenlik sisteminden çıkmakta ya da kayıt dışı çalıştığını vurguladı.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen aylık bağlama oranları büyük önem taşıyor.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

2008 yılından itibaren çalışmalar belirli hâllerde özellikle ve bu ücrete yakın komşu ücret üzerinden ’ya bildirilenlerin maaşlarında pek olumlu yansımadığını belirten Karakaş, bu durumun hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olduğunu söyledi.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Özellikle SSK (4/1-a) ve (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline geldi.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Karakaş, hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörüldüğünü açıkladı.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Emeklilikte kritik düzenleme yolda! İsa Karakaş maaşı artıracak gelişmeyi açıkladı

Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır" dedi.

Karakaş, program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebileceğini de hatırlattı.

TGRT Haber
