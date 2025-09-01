Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Türkiye'de çalışanların ortak sorusu olan 'Emeklilik tarihim ne zaman olmalı?' sorusunun cevabı hakkında detayları açıklayana Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025–2026 ge­çişi kritik bir dönemeç olduğunu belirterek çalışanları uyardı.

2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyen­ler, yılsonu enflasyon hesaplamaları nede­niyle ciddi kayıplar yaşadığını belirten Erdursun, 2025’ten 2026’ya geçişte tablonun çok daha farklı olduğunu söyledi.

* Eğer enflasyon %24 gerçekleşirse, 2026’da bağlanacak maaş 2025’e göre yak­laşık %7,9 düşük olacak.

* Enflasyon %30 çıkarsa bu kayıp %3,75 seviyesinde kalacak.

Buradaki asıl belirleyici unsurun, kişinin ça­lışmaya devam edip edemeyeceği olduğunu vurgulayan Erdursun, "Kamuda, belediyelerde, KİT’lerde ve bazı özel sektör kuruluşlarında emekli olanlar için tekrar aynı kurumda çalışma şansı yok. Böyle bir durumda, emekliliği 2025’e bırakmak daha mantıklı olabilir." dedi.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR İÇÖİN ERTELEMEK AVANTAJLI

Ancak özel sektörde iş güvencesi olan ya da yüksek gelir elde edenler çalışmaya devam ederse emeklilik maaşında yaşayacağı kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilir. Erdursun, özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için, emekli­liği ertelemek çoğu zaman daha avantajlı olduğunu söyledi.

KİMLER BU YIL EMEKLİ OLMALI?

2026’da çalıştırılmayacağı kesin olan­lar,

İşten ayrılmayı kafasına koymuş olanlar,

Sağlık veya kişisel nedenlerle çalışma imkânı bulunmayanlar.

KİMLER EMEKLİ OLMAK İÇİN BEKLEMELİ?

İş güvencesi olanlar,

Yüksek maaşlı çalışanlar,

Emeklilik sonrası iş bulma ihtimali dü­şük olanlar.

Erdursun sonuç olarak, "2025’te emekli olanlar, maaşlarında ka­yıp yaşamadan aylık bağlatma şansına sa­hip. Ancak çalışmaya devam edemedikleri için yalnızca emekli maaşına razı olmak du­rumundalar. 2026’ya bırakanlar ise %3,75– %7,9 arası bir kaybı göze alıyor, ama çalış­maya devam ederek bu farkı 3–4 yıl içinde kapatabiliyor. Dolayısıyla karar, kişinin ge­lir düzeyi, iş güvencesi ve çalışma isteği­ne göre değişiyor. Ancak şurası net: 2024– 2025 geçişindeki kadar ağır bir kayıp artık söz konusu değil." dedi.