Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Türkiye'de çalışanların ortak sorusu olan 'Emeklilik tarihim ne zaman olmalı?' sorusunun cevabı hakkında detayları açıklayana Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025–2026 geçişi kritik bir dönemeç olduğunu belirterek çalışanları uyardı.
2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyenler, yılsonu enflasyon hesaplamaları nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını belirten Erdursun, 2025’ten 2026’ya geçişte tablonun çok daha farklı olduğunu söyledi.
* Eğer enflasyon %24 gerçekleşirse, 2026’da bağlanacak maaş 2025’e göre yaklaşık %7,9 düşük olacak.
* Enflasyon %30 çıkarsa bu kayıp %3,75 seviyesinde kalacak.
Buradaki asıl belirleyici unsurun, kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği olduğunu vurgulayan Erdursun, "Kamuda, belediyelerde, KİT’lerde ve bazı özel sektör kuruluşlarında emekli olanlar için tekrar aynı kurumda çalışma şansı yok. Böyle bir durumda, emekliliği 2025’e bırakmak daha mantıklı olabilir." dedi.
Ancak özel sektörde iş güvencesi olan ya da yüksek gelir elde edenler çalışmaya devam ederse emeklilik maaşında yaşayacağı kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilir. Erdursun, özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için, emekliliği ertelemek çoğu zaman daha avantajlı olduğunu söyledi.
2026’da çalıştırılmayacağı kesin olanlar,
İşten ayrılmayı kafasına koymuş olanlar,
Sağlık veya kişisel nedenlerle çalışma imkânı bulunmayanlar.
İş güvencesi olanlar,
Yüksek maaşlı çalışanlar,
Emeklilik sonrası iş bulma ihtimali düşük olanlar.
Erdursun sonuç olarak, "2025’te emekli olanlar, maaşlarında kayıp yaşamadan aylık bağlatma şansına sahip. Ancak çalışmaya devam edemedikleri için yalnızca emekli maaşına razı olmak durumundalar. 2026’ya bırakanlar ise %3,75– %7,9 arası bir kaybı göze alıyor, ama çalışmaya devam ederek bu farkı 3–4 yıl içinde kapatabiliyor. Dolayısıyla karar, kişinin gelir düzeyi, iş güvencesi ve çalışma isteğine göre değişiyor. Ancak şurası net: 2024– 2025 geçişindeki kadar ağır bir kayıp artık söz konusu değil." dedi.