TGRT Haber
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Türkiye'de emekli maaşı ücreti için belirleyici faktörlerden biri de emekli olunan tarih. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak için beklemesi gereken kesimin hangisi olduğunu ve bu yıl emekli olabilecek kişilerin kriterlerini sıraladı. Çalışanları emekli olunan tarih konusunda uyaran Erdursun, emeklilik tarihine göre avantaj ve dezavantajları tek tek sıraladı. İşte detaylar...

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:38

Türkiye'de çalışanların ortak sorusu olan ' tarihim ne zaman olmalı?' sorusunun cevabı hakkında detayları açıklayana Uzmanı Özgür Erdursun, 2025–2026 ge­çişi kritik bir dönemeç olduğunu belirterek çalışanları uyardı.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyen­ler, yılsonu hesaplamaları nede­niyle ciddi kayıplar yaşadığını belirten Erdursun, 2025’ten 2026’ya geçişte tablonun çok daha farklı olduğunu söyledi.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

* Eğer enflasyon %24 gerçekleşirse, 2026’da bağlanacak maaş 2025’e göre yak­laşık %7,9 düşük olacak.

* Enflasyon %30 çıkarsa bu kayıp %3,75 seviyesinde kalacak.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Buradaki asıl belirleyici unsurun, kişinin ça­lışmaya devam edip edemeyeceği olduğunu vurgulayan Erdursun, "Kamuda, belediyelerde, KİT’lerde ve bazı özel sektör kuruluşlarında emekli olanlar için tekrar aynı kurumda çalışma şansı yok. Böyle bir durumda, emekliliği 2025’e bırakmak daha mantıklı olabilir." dedi.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR İÇÖİN ERTELEMEK AVANTAJLI

Ancak özel sektörde iş güvencesi olan ya da yüksek gelir elde edenler çalışmaya devam ederse emeklilik maaşında yaşayacağı kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilir. Erdursun, özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için, emekli­liği ertelemek çoğu zaman daha avantajlı olduğunu söyledi.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

KİMLER BU YIL EMEKLİ OLMALI?

2026’da çalıştırılmayacağı kesin olan­lar,

İşten ayrılmayı kafasına koymuş olanlar,

Sağlık veya kişisel nedenlerle çalışma imkânı bulunmayanlar.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

KİMLER EMEKLİ OLMAK İÇİN BEKLEMELİ?

İş güvencesi olanlar,

Yüksek maaşlı çalışanlar,

Emeklilik sonrası iş bulma ihtimali dü­şük olanlar.

Emekli olmak için en doğru zaman hangisi? Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Erdursun sonuç olarak, "2025’te emekli olanlar, maaşlarında ka­yıp yaşamadan aylık bağlatma şansına sa­hip. Ancak çalışmaya devam edemedikleri için yalnızca emekli maaşına razı olmak du­rumundalar. 2026’ya bırakanlar ise %3,75– %7,9 arası bir kaybı göze alıyor, ama çalış­maya devam ederek bu farkı 3–4 yıl içinde kapatabiliyor. Dolayısıyla karar, kişinin ge­lir düzeyi, iş güvencesi ve çalışma isteği­ne göre değişiyor. Ancak şurası net: 2024– 2025 geçişindeki kadar ağır bir kayıp artık söz konusu değil." dedi.

TGRT Haber
