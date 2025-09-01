Altın yerinde durmuyor! Yeni hafta rekorla başladı! İşte, 1 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın piyasasında fiyatlar, geçtiğimiz hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini yeni ayın ilk gününde de sürdürüyor. Çarşamba günü ons altın vadeli işlemlerde 3.447 doları görmüştü. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.474 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasaların odağında ABD’den açıklanacak ekonomik veriler ile Fed’in olası faiz indirimi ihtimaline yönelik mesajlar var. Yatırımcılar, özellikle faiz kararlarına dair beklentiler nedeniyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

1 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.597,95 TL

Satış: 4.598,45 TL

1 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.433,00 TL

Satış: 7.532,00 TL

1 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.866,00 TL

Satış: 15.065,00 TL

1 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 29.640,00 TL

Satış: 29.991,00 TL

1 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.474,32 dolar

Satış: 3.474,69 dolar