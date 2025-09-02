Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Türkiye'de otomobil piyasasında yaz aylarında hareketlilik devam ediyor. Faizlerin yüksek seyretmesine rağmen artan otomobil ihtiyacıyla birlikte hareketlenen sektörde özellikle elektrikli otomobillerin piyasadaki yeri sağlamlaşıyor. Peki Ağustos ayında Türkiye'de en çok hangi marka ve model araç satıldı? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:29

'de artan faiz oranlarına rağmen hareketli günlerden geçen piyasasında güçlü ivme devam ediyor. Yerli üretim otomobiller pazarda güçlü bir konum edinirken, elektrikli otomobillerin de alıcısı güçleniyor. Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan rakamlara göre Ağustos ayında Türkiye'de en çok satışı gerçekleştirildi.

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Türkiye otomotiv pazarı 2025 Ağustos’ta yüzde 12,78 büyüyerek 101 bin 650 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 daraldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam yüzde 7,24 büyüdü. SUV’lar yüzde 62,8 payla gövde tiplerinde lider olurken, satışları yüzde 18,5 pazar payına yükseldi.

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre; Tesla, ağustosta tüm Avrupa'da toplam 8.837 adetlik satışa (%42 düşüş) ulaşırken, Türkiye'de tek bir modelle 8.730 adet satış yaptı. 8 ay sonunda ise 25.756 adet satışla Model Y en çok satılan 4. model durumunda.

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Bu sonuçla Ağustos ayında Türkiye'de açık ara farkla en çok satılan otomobil Tesla Model Y oldu.

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Listede hemen arkasında 4 yerli model yer alıyor. Megane, Clio ve Egea ailesi de Ağustos ayında en çok satılan otomobiller olarak ön plana çıkıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Elektrikli otomobillerin payı Tesla etkisiyle ağustosta %21,26'ya, 8 ay sonunda %18,28'e yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! İşte en çok kira geliri sağlayan şehirler
Türk hava sahasında yeni rekor!
ETİKETLER
#Otomobil
#Türkiye
#elektrikli otomobil
#tesla
#pazar
#otomotiv
#satışlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.