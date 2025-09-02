Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider

Türkiye'de artan faiz oranlarına rağmen hareketli günlerden geçen otomobil piyasasında güçlü ivme devam ediyor. Yerli üretim otomobiller pazarda güçlü bir konum edinirken, elektrikli otomobillerin de alıcısı güçleniyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan rakamlara göre Ağustos ayında Türkiye'de en çok Tesla satışı gerçekleştirildi.

Türkiye otomotiv pazarı 2025 Ağustos’ta yüzde 12,78 büyüyerek 101 bin 650 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 daraldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 7,24 büyüdü. SUV’lar yüzde 62,8 payla gövde tiplerinde lider olurken, elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 pazar payına yükseldi.

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre; Tesla, ağustosta tüm Avrupa'da toplam 8.837 adetlik satışa (%42 düşüş) ulaşırken, Türkiye'de tek bir modelle 8.730 adet satış yaptı. 8 ay sonunda ise 25.756 adet satışla Model Y en çok satılan 4. model durumunda.

Bu sonuçla Ağustos ayında Türkiye'de açık ara farkla en çok satılan otomobil Tesla Model Y oldu.

Listede hemen arkasında 4 yerli model yer alıyor. Megane, Clio ve Egea ailesi de Ağustos ayında en çok satılan otomobiller olarak ön plana çıkıyor.

Elektrikli otomobillerin payı Tesla etkisiyle ağustosta %21,26'ya, 8 ay sonunda %18,28'e yükseldi.