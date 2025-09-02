Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uzun süre işlem yapılmayan tarım arazileri için kiralama uygulaması başladı. Uzmanlar başlayan uygulamanın dolandırıcılık olaylarına zemin hazırlayabileceği konusunda vatandaşı uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 13:10

ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl boyunca işlenmemiş tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla ‘kiralık tarla’ uygulamasına başladı. Bakanlık uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla ’da 10 bin dekar boş arazi tespit etti. Konya Ovasında uygulamadan faydalanacak kişilere uzmanlar, çalışmayla birlikte dolandırıcılık olaylarına karşı, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri haricinde işlem yapılmamasına dikkat çekiyor.

Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

Kullanılmayan toprakların yeniden tarım üretimine kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘kiralık tarla’ uygulamasına başladı. Hazırlan projeyle 2 yıl üst üste ekimi yapılan tarım arazileri kiraya verilecek. Bakanlık, uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla ilk olarak Konya’da 10 bin dekar, ’da 4 bin 300 dekar, ’de ise bin 650 parsel boş arazi tespit edildi.

Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

ATIL YERLER CANLANACAK

Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Tarım ve Orman Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda 2 yıl üst üste ekilmeyen bütün tarım arazileri Bakanlık tarafından tespit edildi. Bu tespit edilen arazilerde ekim yapılmadığı sürece devlet vatandaşlara kiraya verebilecek. Vatandaş 2 yıl üst üste ekmediyse boş duran arazi, atıl vaziyette kaldığından dolayı başka bir vatandaş bulunarak devletin öncülüğünde, Tarım Orman Bakanlığı'nın uhdesinde yeni bir ekim yapacak kişilere kiraya verilecek. Burada boş tarlaların değerlendirmesi söz konusu özellikle atıl duran yerlerin değerlenmesi için Tarım Orman Bakanlığı böyle bir karar aldı. İyi bir uygulama üst üste atıyorum tespit 2 yıl ekilmediği arazinin ama ikinci yılın sonunda 1 yıl vatandaş ektiyse onlarda herhangi bir problem yaşanması söz konusu değil. Vatandaşlarımız kendi tarlalarının ekmeye devam edecekler" dedi.

Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

BOŞ ARAZİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ekilmeyen hiçbir arazinin ülkeye faydası olmadığını söyleyen Altınay, "Mutlaka bunların ekilip dikilip oradan ürün elde edilmesi hem ülkemiz açısından, hem vatandaşlarımız açısından çok önem taşımaktadır. Tabii ekilmeyen toprak da çoraklaşıyor. Çoraklaştıkça buradaki mineralleri de kaybetme durumuna geliyor. Ondan dolayı buranın işlenip ekilmesi ve atıl vaziyette kalmasının önüne geçilmesi gerek. Olumlu bir uygulama inşallah Tarım Orman Bakanlığı uygulamayı uygun, düzgün bir şekilde yönetebilirse, biz boş duran tarım arazilerini de ülkeye değer kazandıracağına inanıyoruz. Hem ekonomik değeri yükselecek, orada çalışanlar olacak, orada kullanılan gübredir, mazottur, traktör ekipmanıdır bunlar harekete geçecek. O sektörde canlanmış olacak. Bu sayede inşallah oradan yetiştirilen ürünler de piyasaya sürüldüğü zaman bizim dışa bağımlılığımız da kalmamış olacak. Biz boş arazilerin bu şekilde değerlendirilmesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ OLMAYIN!

Dolandırıcılar karşı uyarıda bulunan Altınay, "Vatandaşlarımız Tarım Orman Bakanlığıyla, İlçe Tarım Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleriyle irtibata geçerek arada gezen seyyar, ayakçı, kaçakçı ve dolandırıcı tabir ettiğimiz kişilere kesinlikle itibar etmesinler. İl ve ilçe Tarım Müdürlüklerinin önerdiği şekilde adımlar atsınlar, onlar dışında vatandaşlarla hareket etmesinler ve dolandırılmasınlar " diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti
İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi
Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider
ETİKETLER
#kayseri
#antalya
#tarım
#konya
#Orman Bakanlığı
#Kiralık Tarla
#Boş Araziler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.