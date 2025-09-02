Boş arazilere yeni sahip aranıyor: Büyük fırsatla dolandırılabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl boyunca işlenmemiş tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla ‘kiralık tarla’ uygulamasına başladı. Bakanlık uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla Konya’da 10 bin dekar boş arazi tespit etti. Konya Ovasında uygulamadan faydalanacak kişilere uzmanlar, çalışmayla birlikte dolandırıcılık olaylarına karşı, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri haricinde işlem yapılmamasına dikkat çekiyor.

Kullanılmayan toprakların yeniden tarım üretimine kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘kiralık tarla’ uygulamasına başladı. Hazırlan projeyle 2 yıl üst üste ekimi yapılan tarım arazileri kiraya verilecek. Bakanlık, uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla ilk olarak Konya’da 10 bin dekar, Antalya’da 4 bin 300 dekar, Kayseri’de ise bin 650 parsel boş arazi tespit edildi.

ATIL YERLER CANLANACAK

Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Tarım ve Orman Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda 2 yıl üst üste ekilmeyen bütün tarım arazileri Bakanlık tarafından tespit edildi. Bu tespit edilen arazilerde ekim yapılmadığı sürece devlet vatandaşlara kiraya verebilecek. Vatandaş 2 yıl üst üste ekmediyse boş duran arazi, atıl vaziyette kaldığından dolayı başka bir vatandaş bulunarak devletin öncülüğünde, Tarım Orman Bakanlığı'nın uhdesinde yeni bir ekim yapacak kişilere kiraya verilecek. Burada boş tarlaların değerlendirmesi söz konusu özellikle atıl duran yerlerin değerlenmesi için Tarım Orman Bakanlığı böyle bir karar aldı. İyi bir uygulama üst üste atıyorum tespit 2 yıl ekilmediği arazinin ama ikinci yılın sonunda 1 yıl vatandaş ektiyse onlarda herhangi bir problem yaşanması söz konusu değil. Vatandaşlarımız kendi tarlalarının ekmeye devam edecekler" dedi.

BOŞ ARAZİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ekilmeyen hiçbir arazinin ülkeye faydası olmadığını söyleyen Altınay, "Mutlaka bunların ekilip dikilip oradan ürün elde edilmesi hem ülkemiz açısından, hem vatandaşlarımız açısından çok önem taşımaktadır. Tabii ekilmeyen toprak da çoraklaşıyor. Çoraklaştıkça buradaki mineralleri de kaybetme durumuna geliyor. Ondan dolayı buranın işlenip ekilmesi ve atıl vaziyette kalmasının önüne geçilmesi gerek. Olumlu bir uygulama inşallah Tarım Orman Bakanlığı uygulamayı uygun, düzgün bir şekilde yönetebilirse, biz boş duran tarım arazilerini de ülkeye değer kazandıracağına inanıyoruz. Hem ekonomik değeri yükselecek, orada çalışanlar olacak, orada kullanılan gübredir, mazottur, traktör ekipmanıdır bunlar harekete geçecek. O sektörde canlanmış olacak. Bu sayede inşallah oradan yetiştirilen ürünler de piyasaya sürüldüğü zaman bizim dışa bağımlılığımız da kalmamış olacak. Biz boş arazilerin bu şekilde değerlendirilmesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ OLMAYIN!

Dolandırıcılar karşı uyarıda bulunan Altınay, "Vatandaşlarımız Tarım Orman Bakanlığıyla, İlçe Tarım Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleriyle irtibata geçerek arada gezen seyyar, ayakçı, kaçakçı ve dolandırıcı tabir ettiğimiz kişilere kesinlikle itibar etmesinler. İl ve ilçe Tarım Müdürlüklerinin önerdiği şekilde adımlar atsınlar, onlar dışında vatandaşlarla hareket etmesinler ve dolandırılmasınlar " diye konuştu.