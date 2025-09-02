Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

Dünyadaki jeopolitik gerilimler, doların baskı altına alınması ve piyasadaki belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını kaçırdı. Güvenli liman olarak bilinen altın yatırımına yönelen yatırımcılar nedeniyle altın fiyatları fırladı. Tüm bu gelişmeler neticesinde Türkiye tarihinde bir ilk yaşanarak Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücretin üzerine çıktı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.09.2025
12:56
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
13:04

Amerikan Merkez Bankası ’in faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed'e dair endişeler ve artan üzerinde baskı oluşturuyor. Doların düşmesi de yatırımcıları güvenli liman olan altın almaya yönlendiriyor. Bu sebeple rekor üzerine rekor kırıyor.

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

Piyasa baskısından bunalan yerli yatırımcı da altın yatırımını hızlandırdı. Dünyada tüm merkez bankaları altın rezervini yoğunlaştırdı. Bu tür alımlar fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de tarihte bir ilk yaşandı. güncel fiyatı asgari ücreti geçti. Türkiye'de 22.104 olarak ödenirken, an itibarıyla Cumhuriyet altını 30,080 liradan işlem görüyor.

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı da 2 Eylül 2025 itibarıyla rekor seviyeye ulaştı ve yaklaşık 4.624 TL lira seviyesini gördü.

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl asgari ücreti geçen Cumhuriyet altını, 30 bin TL'yi aşarak rekor kırdı.

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

• Cumhuriyet altını: 30.080 TL
• Asgari ücret: 22.104 TL

