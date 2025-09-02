Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti

Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed'e dair endişeler ve artan jeopolitik belirsizlik dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Doların düşmesi de yatırımcıları güvenli liman olan altın almaya yönlendiriyor. Bu sebeple altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor.

Piyasa baskısından bunalan yerli yatırımcı da altın yatırımını hızlandırdı. Dünyada tüm merkez bankaları altın rezervini yoğunlaştırdı. Bu tür alımlar fiyatları yukarı yönlü destekledi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de tarihte bir ilk yaşandı. Cumhuriyet altını güncel fiyatı asgari ücreti geçti. Türkiye'de asgari ücret 22.104 olarak ödenirken, an itibarıyla Cumhuriyet altını 30,080 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı da 2 Eylül 2025 itibarıyla rekor seviyeye ulaştı ve yaklaşık 4.624 TL lira seviyesini gördü.

Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl asgari ücreti geçen Cumhuriyet altını, 30 bin TL'yi aşarak rekor kırdı.

• Cumhuriyet altını: 30.080 TL

• Asgari ücret: 22.104 TL