Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nereden nasıl yapılır? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Geleceğe Nefes projesi, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen, iklim değişimiyle mücadele ve ormanların sürdürülebilir kullanım kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenen geniş çaplı bir ağaçlandırma seferberliğidir.

Proje, gelecek kuşakların çevre duyarlılığıyla yetişmesini sağlamak ve Türkiye'nin orman varlığını çoğaltmayı amaçlamaktadır.

Vatandaşlar, Geleceğe Nefes projesi kapsamında fidan sahiplenerek bu büyük doğa hareketine destek verebilirler.

Fidan sahiplenme işlemi oldukça kolaydır ve genellikle projenin resmi internet adresi olan gelecegenefes.gov.tr üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilir.

Sahiplenilen fidanlar, Türkiye’nin 81 ilinde belirlenen ağaçlandırma bölgelerinde toprakla buluşturulacaktır.

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes kampanyasına katılmak için gelecegenefes.gov.tr adresine giriş yapılır.

Kişisel bilgilerin doldurulmasının ardından fidan tercihi seçilir.

Bağışlar hediye edilebilir ve her bağışçı adına dijital bir belge oluşturulur.

e-Devlet üzerinden de OGM Fidan Sahiplenme kısmı aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilir.