Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nereden nasıl yapılır? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Türkiye genelinde çevre farkındalığını artırmak ve daha yeşil bir ülke oluşturmak amacıyla başlatılan Geleceğe Nefes projesi kapsamında vatandaşlar fidan sahiplenme ayrıntılarını inceliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nereden nasıl yapılır? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 18:24

Geleceğe Nefes projesi, Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen, iklim değişimiyle mücadele ve ormanların sürdürülebilir kullanım kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenen geniş çaplı bir ağaçlandırma seferberliğidir.

Proje, gelecek kuşakların çevre duyarlılığıyla yetişmesini sağlamak ve Türkiye'nin orman varlığını çoğaltmayı amaçlamaktadır.

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nereden nasıl yapılır? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Vatandaşlar, Geleceğe Nefes projesi kapsamında fidan sahiplenerek bu büyük doğa hareketine destek verebilirler.

Fidan sahiplenme işlemi oldukça kolaydır ve genellikle projenin resmi internet adresi olan gelecegenefes.gov.tr üzerinden veya kapısı aracılığıyla yapılabilir.

Sahiplenilen fidanlar, Türkiye’nin 81 ilinde belirlenen ağaçlandırma bölgelerinde toprakla buluşturulacaktır.

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nereden nasıl yapılır? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes kampanyasına katılmak için gelecegenefes.gov.tr adresine giriş yapılır.

Kişisel bilgilerin doldurulmasının ardından fidan tercihi seçilir.

Bağışlar hediye edilebilir ve her bağışçı adına dijital bir belge oluşturulur.

e-Devlet üzerinden de OGM Fidan Sahiplenme kısmı aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Geleceğe Nefes projesine nasıl katılabilirim?
Vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr sitesine girip kişisel bilgilerini doldurarak ya da e-Devlet üzerinden OGM Fidan Sahiplenme menüsünü kullanarak kolayca katılım sağlayabiliyor.
ETİKETLER
#e-devlet
#orman
#sürdürülebilirlik
#iklim değişikliği
#Ağaçlandırma
#Geleceğe Nefes
#Fidan Sahiplenme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.