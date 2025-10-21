Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
16°
Gündem
Editor
 | Selahattin Demirel

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı "Narkokapan Mersin" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
18:39
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
18:45

Türkiye'de yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç örgütlerine operasyon düzenlendi. merkezli "Narkokapan Mersin" operasyonu için 10 ilde harekete geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı basın açıklamasında, Mersin'de vatandaşların hayatına kasteden zehir tacirlerine düzenlenen geniş kapsamlı operasyon hakkında bilgi verdi.

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

HEDEFTE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE TORBACILAR VARDI

Yerlikaya, "Bu operasyonda hedefimizde, organize suç örgütleri ve '' diye tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük." diye konuştu.

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

Yerlikaya, şafak vaktinde operasyonun "düğmesine basıldığını" ifade ederek, Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığını bildirdi.

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

"403 ADRESE BASKIN DÜZENLEDİK"

Operasyonun devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık. Halen operasyonumuz sürüyor." dedi.

"GENÇLERİ HEDEF ALIR, TOPLUM DİRENCİNİ KIRMAYA ÇALIŞIR"

Mersin'in, Akdeniz'de bulunan en önemli liman kentlerinden biri ve ülkenin stratejik kapısı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır, toplumun direncini kırmaya çalışır. Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna, bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

"SUÇ AĞLARININ HER HAMLESİNİ ÖNCEDEN OKUYORUZ"

Yerlikaya, sadece sokakta değil siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, 'dark web'de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor."

Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon! 3 çete çökerildi: Çok sayıda gözaltı var

Bu Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini paylaşan Yerlikaya, bu süreçte 331 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

Yerlikaya, "Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

