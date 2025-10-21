O görüntüler üzerine 'Gereği Yapıldı!' Bakan Yerlikaya teklifteki caydırıcı cezaları anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde yer alan saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüler hakkında paylaşımlarda bulundu. İki ayrı sürücünün trafikte başka araçlara saldırdığı görüntüleri paylaşan Bakan Yerlikaya şahıslar hakkında gereğinin yapıldığını açıklayarak yeni kanun teklifi hakkında detaylar verdi.

180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Teklife göre; sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" dedi.

"SİZ BİLDİRİN BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini attırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni Trafik Kanunu Teklifi'ni duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu sürücülerin ehliyeti 60 gün geri alınacak, araçları 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücülere yönelik doğrudan bir yaptırım maddesi yok. Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak gibi maddelerden yaptırım uygulanıyor. Cezası 993 lira. Ayrıca 30 gün içinde ödenirse bu ceza 744 liraya iniyor. Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde 2 farklı olayda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler Y.E.Ş. ve M.P. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı. Araç sürücüleri elbette bizden kaçamadı. Kendilerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi içinde saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücülere yönelik yaptırımlar var. Teklife göre; sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim, biz gereğini yaparız."

