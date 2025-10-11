‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık vatandaşlar fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunabilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmaları süren ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulaması ile vatandaşlar, artık karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını doğrudan fotoğraflı veya videolu olarak yetkililere bildirebilecek. Uygulama sayesinde suç ve suçlarla mücadelenin cezasız kalmadığını göstermek ve toplum huzurunu tehdit edebilecek durumlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor. Erişime açılma tarihi henüz netleşmeyen uygulamanın kısa sürede mobil marketlerde yerini alması bekleniyor.