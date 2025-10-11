2026 Volkswagen ID.UNYX 07’nin tasarımı sızdı: Daha büyük, daha iddialı

Volkswagen, Çin pazarına yönelik yepyeni elektrikli sedanı ID.UNYX 07’yi sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Model, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sunulan belgelerde görüntülenince tasarımı da gün yüzüne çıktı. Aracı, Volkswagen’in Çin’deki iştiraki Volkswagen Anhui üretecek.

YENİ MİMARİNİN İLK MODELİ

ID.UNYX 07, markanın Çin’e özel geliştirdiği yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ilk model. Bu anlamda, Volkswagen’in Çin pazarındaki elektrikli dönüşüm planlarının da öncüsü olacak.

Bir önceki nesil ID.UNYX 06’ya göre daha iri hatlara sahip olan sedan; 4.853 mm uzunluk, 1.852 mm genişlik, 1.566 mm yükseklik ve 2.826 mm dingil mesafesiyle orta sınıf elektrikli sedan segmentinde konumlanıyor.

KESKİN HATLAR, IŞIKLI DETAYLAR

Tasarımda markanın yeni yüzünü yansıtan keskin çizgiler dikkat çekiyor. İnce LED farlar, sportif ön tampon ve güçlü aerodinamik hatlar, araca dinamik bir karakter kazandırıyor.

Belgelerde yer alan görseller, iki parçalı açılır panoramik cam tavan ve hem önde hem arkada aydınlatmalı Volkswagen logosu gibi premium detayları da ortaya koyuyor.

TEK MOTORLU VERSİYONLA BAŞLIYOR

Performans tarafında şimdilik yalnızca 170 kW (228 hp) gücündeki tek motorlu versiyon doğrulandı. Bu, ID.UNYX 06 ile aynı güç seviyesine sahip. Ancak, çift motorlu ve dört çeker versiyonların ilerleyen dönemde tanıtılması bekleniyor.

Volkswagen, bu modelde CATL üretimi LFP (lityum demir fosfat) bataryalar kullanacak.

ÇİN İÇİN STRATEJİK HAMLE

ID.UNYX 07, Volkswagen’in Çin pazarındaki en önemli atağı olarak görülüyor. Marka, 2026 yılında bu modelin yanı sıra biri SUV olmak üzere toplam üç yeni elektrikli araç tanıtmayı planlıyor.