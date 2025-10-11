Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi işaret etti: Önce ben gideceğim sonra siz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail-Gazze arasındaki ateşkese değinerek, ''Ateşkes yüreklere su serpti. Önce ben Gazze'ye gideceğim sonra siz'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti de eleştirdi.

GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail-Gazze arasında anlaşmalar yapıldı. Gazze ateşkesi yüreklere su serpti. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Gazze'ye önce ben sonra siz gideceksiniz. İsrail attığı imzanın arkasında durmalı.

Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. 2 yıl boyunca çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

CHP'li tetikçiler linç furyası başlattı.