 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi işaret etti: Önce ben gideceğim sonra siz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail-Gazze arasındaki ateşkese değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze'ye önce ben sonra siz gideceksiniz'' dedi.

11.10.2025
11.10.2025
Cumhurbaşkanı Rize'de AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail-Gazze arasındaki ateşkese değinerek, '' yüreklere su serpti. Önce ben Gazze'ye gideceğim sonra siz'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti de eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi işaret etti: Önce ben gideceğim sonra siz

GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail-Gazze arasında anlaşmalar yapıldı. Gazze ateşkesi yüreklere su serpti. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim , Türkiye'den çok daha büyüktür. 'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Gazze'ye önce ben sonra siz gideceksiniz. İsrail attığı imzanın arkasında durmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi işaret etti: Önce ben gideceğim sonra siz

Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. 2 yıl boyunca çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

'li tetikçiler linç furyası başlattı.

Gazze'yi yalnız bırakmayan lider! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mücadelesi
