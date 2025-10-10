Gazze’yi yalnız bırakmayan lider! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi mücadelesi

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden soykırım, atılan diplomatik adımlarla son bularak tarihi bir başarı elde edildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ağır bombardıman altında olan Filistinliler, barış sürecinin başlamasıyla birlikte refaha kavuştu.

İsrail, geçen iki yıl içerisinde masum Filistin halkına acımasızca, orantısızca bombalar yağdırarak, 20 bin 179’u çocuk olmak üzere, 67 bin 173 kişiyi şehit etti. Yalnızca sivil halkı değil aynı zamanda, tüm savaş suçlarını işleyerek; hastane, cami, okul, kilise, gibi binaları da yerle bir etti. Dünyanın seyirci kaldığı bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda Gazze için haykırmaktan vazgeçmedi.

Diplomatik olarak liderler üzerinde kurduğu baskı 10 Ekim 2025 tarihinde netice aldı ve Gazze’de ateşkes ilan edildi. Yapılan anlaşmayla birlikte İsrail askerleri de belirlenen sınırlara doğru geri çekilmeye başladı.

Bugün MSB’den yapılan açıklamada ise; "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN ADIMLARI GAZZE'YE UMUT OLDU!

İşgalci İsrail 2 yılın ardından Gazze Şeridi'nden çekilmeye başladı. Önümüzdeki süreçte ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'dan gidecek ekipler bölgedeki düzeni sağlamak adına barış gücü olarak görevlerine başlayacak.

İsrail'in saldırıları başladıktan sonra tüm dünya sessiz bir şekilde zulmü izlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Gazzelliler için yaptığı çalışmalar, bizzat orada yaşayan vatandaşlar tarafından tebrik edildi ve 'yalnız olmadığımızı biliyoruz' mesajı yayınlandı.

HAMAS'A DOĞRUDAN VE AÇIK DESTEK!

İsrail'in yıllardır süren orantısız saldırılarına, 7 Ekim 2023 tarihinde karşılık veren Filistinli mücahidler, tüm dünya tarafından terörist ilan edildi. Bu süreçte, Hamas'ın neredeyse tüm yöneticileri şehit edildi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ekonomik saldırılara ve ambargolara rağmen; Hamas bir terör örgütü değildir aksine onlar mücahidlerdir' diyerek tüm dünyayı karşısına aldı.

HEM İÇERDE HEM DIŞARIDA ELEŞTİRİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzelilere yönelik destekleri, hem dünya ülkeleri tarafından hem de ülkemizdeki muhalefet partileri tarafından eleştirildi. Ancak tüm saldırılara karşı dimdik duran siyasi irade; destek mesajlarının ötesine geçerek AFAD ve Kızılay aracılığıyla ilk yardım gemilerini Gazze'ye ulaştırdı.

Gazze'yi yalnız bırakamayız diyen Erdoğan, Katar ve Mısır'la yoğun diplomasi görüşmelerinin ardından, insani koridor oluşturulmasını sağladı. Bu koridor sayesinde 2023 yılının sonuna kadar 500'den fazla tır dolusu gıda, ilaç ve barınma malzemesi bölgeye sokuldu.

ERDOĞAN DİPLOMASİSİ HAREKETE GEÇİRDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasisi artarak devam etti. Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde, 'Gazze'nin geleceği Filistinlilerindir' diyerek ABD'nin tarafsız hareket etmesini istedi. Doha'da kurulan arabulucuk masalarına katılan Erdoğan, Hamas liderleriyle doğrudan görüşerek esir takası ve ateşkes müzakerelerini hızlandırdı.

BM zirvesinde de İsrail'in zulmünü açıkça dünya kamuoyuna anlatan Erdoğan, 2 yıllık süreçte görüştüğü her lidere Gazze'nin yalnız kalmaması için diplomatik baskı yaptı.

ZULME KARŞI İLK TOKAT! 'ONE MİNUTE'

Bulunduğu her ortamda Gazze halkının yanında olduğunu yüksek sesle dile getiren Erdoğan, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde tarihe geçen 'One minute' çıkışı ile İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne karşı ilk küresel tokadı vurdu.

Dönemin Başbakanı olarak Dünya Ekonomik Forumu'nda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını savunan sözlerine, "Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz!" diye haykıran Erdoğan, moderatörün sözünü kesmesine isyan ederek paneli terk etti.

Bu an, sadece Türkiye'nin değil, tüm Müslüman aleminin gurur kaynağı oldu ve Erdoğan'ı uluslararası arenada "adalet savaşçısı" olarak taçlandırdı. O gün yaşanan bu olay Filistin’de adeta bir bayram gibi kutlandı.

'FİLİSTİN DAVASI TÜRKİYE'NİN DAVASIDIR!'

Davos'ta yaşanan tarihi olayın yankıları henüz dinmemişken, Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 2009 Ekim'inde ABD, İtalya ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatına İsrail'in katılımını veto ederek, işgalci rejime karşı ilk somut diplomatik darbeyi indirdi. Bu cesur adım, Erdoğan'ın "Filistin davası Türkiye'nin davasıdır" sözünü adeta somutlaştırdı ve bölgesel dengeleri sarstı.

'TERÖRİST DEVLET: İSRAİL'

Bir yıl sonra, 2010'da Mavi Marmara gemisiyle Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Türk yardım filosuna İsrail'in vahşi saldırısı, 10 yiğit Türk vatandaşının şehit düşmesine yol açtı. Erdoğan, bu katliama karşı İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etti, üst düzey yetkilileri kovdu ve tazminat talebiyle uluslararası mahkemeye taşıdı. "Bu kanın hesabı sorulacak!" diyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de İsrail'i "terörist devlet" olarak damgalayan bir raporun kabulünü sağladı.

İSRAİL'E EKONOMİK BASKI UYGULANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için mücadelesi bunlarla da sınırlı değildi. Son olaylardan sonra İsrail ile ticareti tamamen kesen Türkiye, İsrail'e ekonomik baskı uyguladı. İsrail'e bu baskılar yapılırken aynı zamanda da Filistin'e milyonlarca dolarlık yardım gönderildi.

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra yaşanan İsrail'in soykırımını "devlet terörü" diye niteleyen Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrılarıyla Gazzelilerin yalnız olmadığını gösterdi.

"Netanyahu, Hitler'in mirasçısıdır!" sözleriyle dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı; Türkiye'yi 8 uçak dolusu insani yardımın öncüsü yaptı ve Filistin'e sağlık ekipleriyle koridor açtı.

2025'te ise Suriye'de İsrail'in yayılmacı emellerine karşı Türkiye'nin askeri varlığını güçlendirerek, "Karabağ'a girdik, Suriye’ye girdik, Libya'ya girdik; gerekirse benzerini yaparız!" diye meydan okudu.

ADALETİN VE UMUDUN SEMBOLÜ ERDOĞAN!

Ve bugün geldiğimiz noktada tüm dünyaya karşı Gazzelileri ve onların savunucusu Hamas'ı destekleyen Erdoğan'ın adı; adaletin, cesaretin ve umudun sembolü olarak tanınıyor.

Gazze sokaklarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleri dalgalanıyor; camilerde, pazarlarda, yıkıntılar arasında onun adı dualarla anılıyor.