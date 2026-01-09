Menü Kapat
Valilikten İstanbullulara yarın için kritik uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, şehir genelinde beklenen şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyardı.

Valilikten İstanbullulara yarın için kritik uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 23:39

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Valilikten İstanbullulara yarın için kritik uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ETİKETLER
#Gündem
