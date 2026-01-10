İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferleri iptal edildi.

İDO'NUN 6 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

İDO'nun bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı 8 BUDO seferi gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.