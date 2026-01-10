İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kategoriler
Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferleri iptal edildi.
İDO'nun bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:
Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı 8 BUDO seferi gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle:
Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.