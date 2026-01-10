Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sarsıcı bir itiraf geldi.

"İMAMOĞLU BELEDİYEYE KENDİ EKİBİNİ YERLEŞTİRDİ"

İBB gibi CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı savcılığa ek ifade verdi.

Kabadayı, imar ve ruhsat tartışmaları çıkınca Ekrem İmamoğlu'nun kendi ekibini belediyeye yerleştirdiğini anlattı. Kabadayı'ya göre İmamoğlu'nun ekibiyle birlikte yolsuzluklar artmış oldu.

"İMAMOĞLU OFİSİNE ÇAĞIRIP İSİM VERDİ"

Kabadayı, Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre ifadesinde şu bilgileri aktardı: "Gönen Otel olayı İBB Meclisi'nde gündeme gelince İmamoğlu beni Haliç'teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Usulsüz ruhsat işlemi olduğunu anlattım. Tonguç Çoban'ın yanına gitmemi ve onun vereceği isimleri belediyeye almamı istedi. Çoban da Tuncay Tolga Özçakmak ile irtibat kurmamı söyledi."

"GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE EKİBİ GÖREVDEN ALACAKTIM"

İfadesinde "Tuncay ve ekibini belediyeye alınca 3 ay müsaade istediler." diyen Kabadayı, şu cümleleri sarf etti: "Sorunları çözeceklerini söylediler. Şile'de imar ile alakalı dedikodular Yardımcısı Ali vardı. Başkan Sinan'ı bu sebeple görevden almıştım. Yeni ekiple işlerin yoluna koyulacağını düşünürken dedikodular arttı. Gözaltına alınmadan önce Çoban'a ekibi görevden alacağımı anlattım."