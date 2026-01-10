Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı

CHP'li Şile Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ek ifade vererek süreçle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Kabadayı, İmamoğlu'nun belediyeye kendi ekibini yerleştiğini belirterek soruşturmaya konu olan tüm eylemleri İmamoğlu'nun yönettiğini öne sürdü.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı
Haber Merkezi
10.01.2026
saat ikonu 01:14
10.01.2026
saat ikonu 01:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sarsıcı bir itiraf geldi.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı

"İMAMOĞLU BELEDİYEYE KENDİ EKİBİNİ YERLEŞTİRDİ"

İBB gibi CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı savcılığa ek ifade verdi.

Kabadayı, imar ve ruhsat tartışmaları çıkınca Ekrem İmamoğlu'nun kendi ekibini belediyeye yerleştirdiğini anlattı. Kabadayı'ya göre İmamoğlu'nun ekibiyle birlikte yolsuzluklar artmış oldu.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı

"İMAMOĞLU OFİSİNE ÇAĞIRIP İSİM VERDİ"

Kabadayı, Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre ifadesinde şu bilgileri aktardı: "Gönen Otel olayı İBB Meclisi'nde gündeme gelince İmamoğlu beni Haliç'teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Usulsüz ruhsat işlemi olduğunu anlattım. Tonguç Çoban'ın yanına gitmemi ve onun vereceği isimleri belediyeye almamı istedi. Çoban da Tuncay Tolga Özçakmak ile irtibat kurmamı söyledi."

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: İmamoğlu'nun ekibiyle yolsuzluklar arttı

"GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE EKİBİ GÖREVDEN ALACAKTIM"

İfadesinde "Tuncay ve ekibini belediyeye alınca 3 ay müsaade istediler." diyen Kabadayı, şu cümleleri sarf etti: "Sorunları çözeceklerini söylediler. Şile'de imar ile alakalı dedikodular Yardımcısı Ali vardı. Başkan Sinan'ı bu sebeple görevden almıştım. Yeni ekiple işlerin yoluna koyulacağını düşünürken dedikodular arttı. Gözaltına alınmadan önce Çoban'a ekibi görevden alacağımı anlattım."

#Gündem
