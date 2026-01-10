Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Çıkan protestolarda insanların sert müdahale sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump bunun müdahale sebebi olacağını söyledi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 00:55

İran'da 28 Aralık 2025'te para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik kriz sebebiyle protestolar artarak sürüyor. İran'a yönelik baskısını artıran Trump bu gelişmelerin kendileri için müdahale sebebi olabileceğini belirterek "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullandı.

Venezuela konusuna da değinen Trump "Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz" dedi.

Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

"İRAN'IN BAŞI BÜYÜK DERTTE"

ABD Başkanı Trump, petrol şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

"ATEŞ AÇMASANIZ İYİ OLUR"

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

