Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk 12 gündür protestolarına devam ediyor. Protestolarda, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen vazgeçmeyen İran'da can kaybı ve gözaltı sayısı ise her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi de protestolara destek verdi, Trump'a da teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 10:58

İran'da 31 eyaletin tamamına yayılan protestolarda can kaybı arttı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolarda 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

''GÖSTERİLER SÜRERSE İRAN'I ÇOK SERT VURACAĞIZ''

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösterilerde insanların öldürülmesi halinde Washington'ın "İran'ı çok sert vuracağını" söyledi. "The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, İran'daki gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını belirtti.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

Trump, gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını ifade ederek, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini dile getirdi.

Başkan Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları (İran) çok sert şekilde vuracağız." dedi.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

SÜRGÜNDEKİ DEVRİK LİDER PEHLEVİ'DEN PROTESTOLARA DESTEK

İran'ın 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’daki kitlesel protesto gösterilerine destek verdi. Milyonlarca İranlının özgürlük talebiyle sokaklara çıktığını hatırlatan Pehlevi, "Buna karşılık İran rejimi tüm iletişim hatlarını kesti. İnterneti kapattı. Sabit hatları kesti. Hatta uydu sinyallerini engellemeye bile çalışabilir" ifadelerini kullandı.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

TRUMP'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimine yaptığı "Göstericileri öldürmeme" uyarılarını hatırlatan Pehlevi, "Özgür dünyanın lideri Başkan Trump'a, rejimi hesap vermeye zorlama sözünü yinelediği için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Avrupa liderleri dahil tüm liderlere Trump’ın izinden giderek sessizliklerini bozma çağrısında bulunan Pehlevi, "İran halkını desteklemek için daha kararlı bir şekilde hareket etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

DÜNYA ÜLKELERİNE İRAN HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine İran halkına destek olma çağrısı yapan Pehlevi, "Tüm liderlerden İran halkının sesinin ve iradelerinin duyulmasını ve görülmesini sağlamak için mevcut tüm teknik, mali ve diplomatik kaynakları kullanmalarını rica ediyorum. Cesur yurttaşlarımın seslerinin susturulmasına izin vermeyin" dedi.

''KALABALIĞI BÜYÜTÜN REJİM ZAYIFLASIN''

Daha sonra İbranice olarak paylaştığı bir mesajda göstericilere desteğini yineleyen Pehlevi, "Gördünüz ki muazzam kalabalıklar, baskıcı güçlerin geri çekilmesini sağlıyor. Tereddüt edenlere çağrım şudur: Cuma gecesi diğer yurttaşlarınıza katılın; kalabalığı daha da büyütün ki rejimin baskı kapasitesi daha da zayıflasın" ifadelerine yer verdi. Gösterilere öncülük eden saha liderlerini farklı kitleleri birleştirmeye ve toplanan kalabalıkları büyütmeye çağıran Pehlevi, "İnternet ve iletişimin kesilmesine rağmen sokakları terk etmeyeceğinizi biliyorum. Emin olun ki zafer sizindir!" dedi.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

İran'da sokaklar yangın yeri! Halk evlerine dönmüyor, can kayıpları artıyor! Trump sert tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump İran'ı tehdit etti: Çok sert şekilde vururuz
İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.