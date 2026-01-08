Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda can kaybı 38'e yükseldi. Gözaltına alınanlarından sayısı ise 2 bini aştı. Protestolar sırasında çıkan olaylarda da bir polisin bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

İran'daki protestolar 31 eyaletin tamamına yayıldı. Protestolarda 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 4 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 348 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 217 kişi de gözaltına alındı.

İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor

BİR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

İran basınında yer alan haberlere göre, yarbay rütbesindeki Şahin Dekhan, Melard kentinde göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Emniyet yetkilileri faillerin yakalanması için araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

