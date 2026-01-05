İran'da ortalık karıştı, Ali Hamaney, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'dan ilham aldı, kaçış planını hazırladı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık bir hafta önce başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. İran yönetimi, gösterilerin her türlü dış müdahale ya da yabancı devletler tarafından istismar edildiğini iddia etti. Güvenlik güçlerinin protestoları bastırma çalışmaları sırasında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İngiliz basınından The Times ise güvenlik güçlerinin protestoları bastıramaması ya da saf değiştirmesi durumunda ülkeyi terk etmek için İran dini ldieri Ali Hamaney'in kaçış planının hazır olduğunu yazdı.

Gazetenin edindiği istihbarat raporuna göre, 86 yaşındaki Hamaney, güvenlik güçlerinin emirlere uymaması, firar etmesi durumunda, en fazla 20 kişiden oluşan dar bir yardımcı ve aile çevresiyle birlikte Tahran'dan kaçmayı planlıyor.

Bir istihbarat kaynağı The Times'a verdiği demeçte, "Plan B, Hamaney ve aralarında oğlu ve veliaht olarak görülen Mücteba'nın da bulunduğu çok yakın çevresi için hazırlandı" dedi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hamaney'in Moskova'ya kaçacağını düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Çünkü gidebileceği başka bir yer yok. Hamaney, Vladimir Putin'e hayranlık duyuyor ve İran kültürü Rus kültürüne daha yakın"

BEŞAR ESAD'DAN İLHAM ALDI

Hamaney'in kaçış planını oluştururken Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'dan ilham aldığı öne sürüldü. Esad da 2024 yılının Aralık ayında muhalif güçlerin Şam'a girmesiyle ailesiyle beraber Rusya'ya kaçmıştı.

The Times'a konuşan kaynağa göre plan, "gerektiğinde Tahran'dan çıkışı mümkün kılacak bir güzergahın hazırlanmasını, bunun da "yurt dışındaki mal varlıklarının, mülklerin ve nakit paranın toplanmasını" kapsıyor.

Reuters'ın 2013 tarihli bir araştırmasına göre, Hamaney'in kontrolündeki varlıkların toplam değeri 95 milyar dolar civarında; bu varlıklar mülkleri ve şirketleri kapsıyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti. Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Son olarak ise toplam can kaybının 20'ye yükseldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak'ta İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.