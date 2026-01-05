Trump'ın emriyle ABD'nin alıkoyduğu Venezuela lideri Maduro ve eşi bugün mahkeme karşısına çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya saldırı emriyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkondu. İkili, New York'a getirildi. Bugün ise Maduro ve eşi, Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak. Maduro, Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.

Venezuela'ya saldırının doğru olduğunu savunan ABD lideri Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.

Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için hazırlıkların tamamlandığını fakat gerek olduğunu düşünmediğini söyledi. ABD lideri, ''Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız.'' dedi. Trump ayrıca, ''ABD'nin Venezuela'da petrol ve diğer kaynaklara tam erişime ihtiyaç var.'' söyledi.

VENEZUELA'DAN ABD'YE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD hükümetine işbirliği çağrısında bulundu.

Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı. Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.

Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

''SAVAŞ DEĞİL BARIŞ VE DİYALOG İSTİYORUZ''

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.