İran'dan Trump'ın savaş tehdidine jet hızında cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdidine jet hızında cevap geldi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Larijani, "ABD’nin protestolara müdahalesi bölgede kaosa yol açar" ifadelerini kullandı.

İran'dan Trump'ın savaş tehdidine jet hızında cevap!
İran'da yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara Trump sessiz kalmadı. ABD Bakanı Trump sosyal medyada yaptığı açıklama ile İran'a parmak salladı. Savaş tehdidinde bulunan Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerine yer verdi. Trump'ın gündem olan açıklaması sonrasında İran'dan jet hızında cevap geldi.

"MÜDAHALE KAOSA NEDEN OLUR"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’daki protestolara müdahalesinin bölge genelinde kaosa yol açacağını söyledi. Larijani’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yönetiminin barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanması halinde Washington’un devreye gireceği yönündeki uyarısının ardından geldi.

Trump protestolara sessiz kalamadı! İran'ı savaşla tehdit etti: "Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız"
