Trump protestolara sessiz kalamadı! İran'ı savaşla tehdit etti: "Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız"

Son dakika haberi: İran’da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürerken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada protestocuların hakkını savunurken, "Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

02.01.2026
02.01.2026
İran'da yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerine yer verdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceğini bildirdi.

ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Trump protestolara sessiz kalamadı! İran'ı savaşla tehdit etti: "Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız"

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da 28 Aralık 2025’te ulusal para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülkenin pek çok şehrine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

#Dünya
