Benim Sayfam
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Editor
 | Onur Kaya

İran'a yeni saldırı hazırlığı: Donald Trump ve Netanyahu anlaştı

İsrail, nükleer ve balistik füze programını onardığı gerekçesiyle İran'ı tehdit ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basını, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde Tahran yönetimine saldırı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran'a yeni saldırı hazırlığı: Donald Trump ve Netanyahu anlaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 06:42
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 06:42

ABD merkezli Axios internet sitesinin ABD’li yetkili ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı olasılığını değerlendirdi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRIYA DESTEK

ABD'li yetkili, Washington'un İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak için “gerçek ve doğrulanabilir” adımlar attığını görmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen “ikinci raundu” (İran’a yönelik saldırının tekrarını) destekleyeceği yorumunda bulundu.

Yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının ne anlama geldiği konusunda uzlaşmanın da “gerilim” konusu olacağını kaydetti.

İran'a yeni saldırı hazırlığı: Donald Trump ve Netanyahu anlaştı

NETANYAHU FÜZELERDEN ENDİŞELİ

ABD’li kaynaklar da Netanyahu’nun görüşmede, İran'ın nükleer programının durumunu ele aldığını ve İran’ın füze programıyla ilgili ülkesinin endişelerini ilettiğini aktardı.

ABD'li yetkili ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun “gelecekteki askeri eyleme” ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, eşik veya ayrıntılı anlayış konusunda uzlaşmadıklarını vurguladı.

İran'a yeni saldırı hazırlığı: Donald Trump ve Netanyahu anlaştı

GAZZE PLANINDA ANLAŞTILAR

Öte yandan, iki üst düzey ABD’li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede, “Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda anlaştığını” öne sürdü.

İran'a yeni saldırı hazırlığı: Donald Trump ve Netanyahu anlaştı

Yetkililer, Trump’ın ise “Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in saldırmasına izin vereceği” iddiasında bulundu.

TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye açıklaması
#Dünya
