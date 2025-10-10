Gazze'de tarihi görüntüler! Binlerce Filistinli evlerine dönüyor: Kısmi çekilme tamamlandı

İşgalci İsrail güçleri, Hamas ile yapılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes devreye girdi. İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmasıyla bölgede hareketlilik başladı. Saldırılar nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan Gazzeliler evlerine dönmek için yollara düştü.

GERİ ÇEKİLME TAMAMLANDI, GAZZELİLER EVLERİNE GÖNÜYOR

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönüyor.

BİNLERCE KİŞİ YOLLARA DÖKÜLDÜ

Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullanıyor.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.