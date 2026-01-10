Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında yaşanan çatışmalar sonrası bölgeye giden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Donald Trump'ın, ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumladığını açıkladı. Barrack, "Trump yeni durumu yeni Suriye için dönüm noktası görüyor" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 21:24

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin Halep kentinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Suriye’ye resmi ziyarette bulundu.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Barrack, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Temaslarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Barrack "ABD Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberlerindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdim.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Halep’teki son gelişmeleri ve Suriye’nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek daha geniş yolu ele aldık. Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için ‘dönüm noktası’ niteliğinde bir fırsat olarak görüyor. ABD hükümeti, Suriye’nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve Şara liderliğindeki Suriye hükümetine ülkeyi istikrara kavuşturma, ulusal kurumları yeniden inşa etme ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah yönündeki beklentilerini karşılama çabalarında desteğini sunmaktadır" dedi.

"TÜM TARAFLARI DİYALOĞA GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

ABD’li Büyükelçi, Suriye hükümetinin SDG mensuplarının ulusal kurumlara dahil edilmesine yönelik bir çerçeve sunan Mart 2025 anlaşmalarına bağlılığını yeniden teyit ettiğini vurgularken, Halep’teki son gelişmeleri de değerlendirdi.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Barrack, "Anlaşmanın hükümlerini zorlar nitelikte görünen son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır. Tüm tarafları azami itidali göstermeye, derhal çatışmaları durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ŞİDDET DIŞ MÜDAHALELERE DAVETİYE ÇIKARIR"

Barrack, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hükümeti döneminde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, taraflar arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Büyükelçi "Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski taşımakta ve hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmeyen dış müdahalelere davetiye çıkarmaktadır.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Bakan Rubio’nun ekibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında temasları kolaylaştırmaya hazırdır. Bu, Suriye’nin birliğine saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini gözeten ve tek meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçlamaktadır.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack YPG çatışması sonrası Suriye'ye gitti: Trump bu anı dönüm noktası görüyor

Nihai hedef, kendi sınırlarında ve komşularıyla birlikte barış içinde eşitlik, adalet ve fırsatların tüm halkına sunulduğu egemen ve birleşik bir Suriye’dir. Suriye’nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve onu gerçeğe dönüştürmek için gerekli iş birliği ve yardımı sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

#Dünya
