İstanbul'da lodosu umursamadan denize atladı, cansız bedeni çıktı

İstanbul'da günlerdir devam eden fırtınayı umursamadan denize girmek isteyen kişi Maltepe Sahili'nde sulara atladı. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan kişi kurtarılamadı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 21:14

Maltepe'de Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında kıyıdan denize girmek isteyen 30 yaşındaki Murat Y.'den acı haber geldi.

CAN SİMİDİ ATTILAR TUTUNAMADI

Yüzmek için suya atlayan şahsın bir süre sonra denizde çırpınmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar Murat Y.'ye can simidi attı. Şahıs denizden çıkarılamazken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Murat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

#Yaşam
