İstanbul'u lodos vurdu, sahillerde dev dalgalar oluştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos sabah saatlerinde etkisini iyice artırdı. Özellikle Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahillerinde lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu, tekneler bulundukları yerden savruldu. Sahil şeridinde gece yürüyüşüne çıkan ve balık tutan vatandaşlar ise fırtına nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.