Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu sıralama değişti mi? Galatasaray ve Samsunspor katkısı

Galatasaray, önceki gün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş karşılaşmasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus'a konuk oldu. Temsilcimiz Galatasaray, 5-2'lik maçın rövanşında deplasmanda karşılaştığı Juventus'a 3-2 yenilse de genel skorda 7-5 üstünlük sağladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz ekibi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş karşılaşmasında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların sayıları Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) kaydetti. Samsunspor-Shkendija maçı sona erer ermez UEFA ülke puanı anında güncellendi.

ÜLKE PUANINA GALATASARAY VE SAMSUNSPOR DESTEĞİ

Galatasaray, play off turu için 1 milyon son 16 turu için 11 milyon euroyu kasasına ekledi. Ülke puanında turu geçtiği için 1,5 puan elde etti ve ülke puanına 0,30 puan katkı sağlamış oldu. Türkiye'nin puanı 49,875'ten 50,175'e yükseldi. Samsunspor, karşılaşmayı kazanarak ülke puanına 0,400 puan ilave etti ayrıca son 16 turu bonus puanı olarak da 0,100 puan kazanarak toplamda 0,500 puanla ülke puanının 50,175'ten 50,675'e yükselmesine katkı sundu. Temsilcimiz play off turundan 200 bin son 16 turundan ise 800 bin euro geliri hanesine yazdırdı.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA

İngiltere - 112.741 İtalya - 97.803 İspanya - 91.984 Almanya - 88.545 Fransa - 79.712 Portekiz - 69.266 Hollanda - 66.595 Belçika - 61.450 TÜRKİYE - 50.575 Çekya - 47.625 Yunanistan - 46.712 Polonya - 45.125

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.