Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın 2000 dolar birden düşecek! İslam Memiş 'hepiniz kandırıldınız' diyerek uyardı

Şubat 26, 2026 13:33
1
altın gümüş bitcoin

Altın yatırımcısı fiyatları yakından takip ediyor. Altın yeniden yükseliş ivmesini yakaladı. Bu gidiş nereye kadar sürecek? İslam Memiş, katıldığı bir Youtube kanalında ekonomi gündemine ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Mutfak masrafından kısıp altın alacak yatırımcı için de kazanmanın formülünü verdi. Memiş ayrıca 2000 dolardık sert düşüş hakkında da yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...

2
altın

Bitcoin için yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, "Bitcoin tarafında ben yılın ikinci yarısında pozitif beklentim sürüyor. Ne zaman bu süreci tetiklerler orada belirsizlik devam ediyor" dedi.

3
kripto piyasası

Jeopolitik gelişmelerin kripto piyasasında da etkili olduğunu belirten Memiş, kısa vadede sert dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti.

 

4
Amerikan-İran gerilimi

PİYASAYI KANDIRDILAR

Son günlerde piyasaların Amerikan-İran gerilimine odaklandığını belirten Memiş, gelen haber akışlarının sert fiyat hareketlerine neden olduğunu söyledi:

“Geçen hafta salı günü bir anlaşma haberi geldi diye piyasayı böyle kandırdılar. MTA fiyatları geri geldi. Bir gün sonra tekrar yükseldi. Burada ciddi bir manipülasyon piyasası oluşturdular.”

5
altın

Altında 4.850 dolar seviyesinin destek, 5.250 dolar seviyesinin ise geniş bantta dalgalanma alanı olduğunu ifade eden Memiş, bu süreçte büyük yatırımcıların kazançlı çıktığını savundu.
 

6
ABD Başkanı Donald Trump

ABD’de siyasi gelişmelere de değinen Memiş, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Cuma günü Trump'ın yetkileri sınırlandırıldı. Kasım ayında ara seçimler var. Ben yılın ikinci yarısında Trump'ın dil değişikliğine gideceğini de bekliyorum. Bundan sonra çok böyle yukarıdan konuşan değil biraz daha ayağı yere basan açıklamalar yapmasını bekliyorum" dedi.

7
CENEVRE'DE 3 İHTİMAL

CENEVRE'DE 3 İHTİMAL

Cenevre’de gerçekleşen görüşmelere dikkat çeken Memiş, piyasalar açısından üç senaryo olduğunu söyledi:

“Anlaştık” sonucu çıkarsa:

“Bu sefer değerli metallerde düşüşler, borsada yükselişler kaçınılmaz.”

“Anlaşamadık” sonucu çıkarsa:

“Jeopolitik gerilim fiyatlaması, piyasalarda düşüşler, değerli metallerde yükselişler.”

“Süreci uzattık” kararı çıkarsa:

“Yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekler.”

8
abd iran

2026'DA MÜDAHALE GELECEK

ABD-İran hattında gerilimin tamamen sona ermeyeceğini savunan Memiş, dikkat çeken bir öngörüde bulundu:

“Ben 2026 yılında öyle ya da böyle Amerika'nın, İsrail'in İran'a müdahalesini şahsen bekliyorum. Orada bir rejim değişikliği sonuçta isteniyor. Bir müdahale haberi gelirse de benim için şaşırtıcı olmaz.”

9
Bitcoin

Olası bir savaş senaryosunda Bitcoin’in sert düşüş yaşayıp yaşamayacağı sorusuna Memiş  "Piyasalarda hiçbir zaman dip ya da zirve diye bir şey yok. Teknik olarak okunamayan bir piyasadan bahsediyoruz. Ucuz mu pahalı mı? Ben böyle bakarım" dedi.

 

10
bitcoin

“Bir ay önce 90.000 dolar mıydı? Evet. Bir yıl önce 126.000 dolar mıydı? Evet. Bugün 65-70.000 dolar aralığında mı? Evet.”

11
haziran ayına kadar süreç

SEPET YAPIN

Haziran ayına kadar olan dört aylık sürece ilişkin portföy önerisini de paylaşan Memiş: " Yüzde 50 Bitcoin üzerinden değerlendiririm. %25 altın. %25 dolar. Doları da yatırım amaçlı değil, geri çekilmelerde maliyet düşürmek için kullanırım” dedi.


 

12
GÜMÜŞÜ OLAN NE YAPSIN?

GÜMÜŞÜ OLAN NE YAPSIN?

Gümüşte 90 ve 92 dolar dirençlerine dikkat çeken Memiş, mevcut seviyeleri alım için uygun bulmadığını ifade ederek, "Biz altın gümüş rasyosu kullanarak gümüş tarafını değerlendiriyoruz.”

“Elinde gümüş olan satsın eğer kar satışı yapacaksanız dün güzel bir fırsat vardı" dedi.

13
Altında kritik bant: 4.850 – 5.400 dolar

Altında kritik bant: 4.850 – 5.400 dolar

Altında aşağıda 4.850 dolar, yukarıda 5.400 dolar direncine işaret eden Memiş, kırılımın yönünün belirleyici olacağını söyledi:

“Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Düşüşlerde alım fırsatı olarak okumaya devam ederim.”

Ancak 5.800 – 6.000 dolar aralığı görülmeden çıkışın erken olacağını vurguladı.

14
Fiziki gram altın

KÜÇÜK YATIRIMCI DİKKAT!

Fiziki gram altının 7.435 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, küçük yatırımcıya şu mesajı verdi:

“Küçük miktarlarda fiyat değil miktar önemli. 7000 liranın altına sarkma beklemiyorum ama yukarıda 8000, 9000, 10.000 lira var. Ben yerinde olsam alır kenara koyarım, fiyatı takip etmem.”
 

15
Borsa İstanbul

İKİNCİ YARIDA DENGELER DEĞİŞECEK

Borsa İstanbul için 13.500 puanı güçlü destek olarak değerlendiren Memiş, yıl sonuna kadar 15.000 – 16.000 ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi.

16
altın bitcoin

Yılın ikinci yarısında altından çıkış sonrası tercih sorusuna "Euro mu olur, İsviçre Frangı mı olur, Sterlin mi olur, Bitcoin mi olur, Borsa mı olur o zaman bakarız. Ama gönlümden geçen Borsa ve Bitcoin" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.