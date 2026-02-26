Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 26.02.2026

Afganistan-Pakistan sınırında savaş çanları! Saldırı başlatıldı

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ordusunun sınır ihlallerine karşılık olarak Durand Hattı boyunca geniş kapsamlı saldırı operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim tekrar savaş boyutuna dönmeye başladı. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Afganistan-Pakistan sınırında savaş çanları! Saldırı başlatıldı

Afganistan, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık olarak Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'a ait 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini ve Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü veya esir alındığını iddia etti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'a misilleme olarak sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve diğer bölgelerde operasyonların sürdüğünü belirtti.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan'ın sınır hattındaki birçok noktaya ateş açtığını ve güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini, Afganistan tarafında can kaybı yaşandığını ve askeri teçhizatın imha edildiğini öne sürdü.
Daha önce Pakistan, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında 7 noktayı hedef aldığını açıklamıştı.
Afganistan Kızılayı, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.
ÇOK SAYIDA PAKİSTANLI ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Sözcü Mücahid, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA: SINIR HATTINDA KARŞILIK VERİLDİ

Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

