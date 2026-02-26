Hava saldırısının intikamı alınacak! Afganistan'dan Pakistan'a misilleme uyarısı

Afganistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseldi. Pakistan'ın 'terör kampı' olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Afganistan misilleme için hazırlanıyor.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ VERİCİ EYLEME KARŞILIK''

Afganistan'ın askeri karşılık vereceğine işaret eden ancak detayları paylaşmayan Mücahid, "Pakistan, bu utanç verici eylemine karşılık bir cevap almalıdır." ifadesini kullandı.

Mücahid, Pakistan'ın hedef aldığı bölgede silahlı kişiler olmadığını ve yalnızca sivillerin zarar gördüğünü savunarak, "Maalesef, Pakistan'da ne zaman saldırı olsa, kanıt olmaksızın hemen Afganistan'a atfediliyor. Bunu reddediyoruz, Afganistan toprakları kimseye karşı kullanılmıyor." dedi.

Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP'nin Afganistan'da bir varlığı olmadığını savunan Mücahid, bunları "Pakistan'ın iç sorunları" olarak tanımladı.

Mücahid ayrıca, Pakistan'ı terör örgütü DEAŞ mensuplarına sığınak sağlamakla suçlayarak, "Bazı durumlarda, bu kişileri Afganistan'a karşı kullandılar." ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.