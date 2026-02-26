Sel suları tabutları sokaklarda sürükledi! Brezilya felaketi yaşıyor

Brezilya felaketi yaşıyor. Şiddetli yağmurlar nedeniyle sel ve heyelan felaketi yaşanan Brezilya'nın Batı Java ve Ubá bölgelerinden korkunç görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir cenaze evinden taşan sular nedeniyle onlarca tabut sokaklarda sürüklendi. Aşırı hava koşulları nedeniyle Ubá'da 7 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da toplam ölü sayısı ise 46'ya ulaştı.