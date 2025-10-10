İşgalci İsrail, Gazze'den kısmen çekiliyor! O anlar kamerada

İşgalci İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varılmasıyla katliamcı İsrail ordusu Gazze'den kısmı olarak çekilmeye başladı. Bazı birliklerin Gazze'den tamamen çekileceği ifade edilirken bazı soykırımcı İsrail askerleri de konuşlanma hatları boyunca pozisyonlarında kalacak.

TOPÇU ATEŞİ VE HAVA SALDIRILARIYLA GERİ ÇEKİLME

İşgalci İsrail askerlerinin kısmi geri çekilmesi bazı bölgelerde topçu ateşi ve hava saldırıları altında gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), katliamcı İsrail hükümetinin Hamas ile anlaşmayı resmi olarak onaylamasından sonraki 24 saat içinde, bu gece saatlerine kadar geri çekilmeyi tamamlaması bekleniyor.