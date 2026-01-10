Karadenizli zekası! Karlı yolu geliştirdikleri araçla açtılar

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde kar yağışının ardından köylülerin yollarını açmak için geliştirdiği yöntem şaşırttı. Birkaç gün önce karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı yol, dün gece bastıran yağışın ardından normal araçların geçişine tamamen kapandı. Mağduriyet yaşamak istemeyen mahalle sakinlerinden İbrahim Karabulut, Remzi Yolcu ve Osman Karabulut, kendi arazi tipi araçlarını kar küreme aracına dönüştürdü.

Vatandaşlar, araçlarının arkasına bağladıkları "V" yapılı ahşaptan yapılan özel aparatın üzerine ağırlık koyarak karla kaplı yolu temizlemeye başladı. 6,5 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.